gyűjtés Rosinec Mária Szilvay Gergely

Szilvay Gergely: „A történelem újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy a magyarság nem csupán földrajzi kategória, hanem sorsközösség” (VIDEÓ)

2025. augusztus 31. 15:32

Szilvay Gergely kollégánk is megosztotta gondolatait a Rosinec Mária és családjának szervezett gyűjtéssel kapcsolatban.

2025. augusztus 31. 15:32
null

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Lapunk gyűjtést indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái támogatására. Fia az ukrán–orosz háború frontján vesztette életét. A gyűjtéssel kapcsolatban Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa is megosztott egy videót közösségi-oldalán, melyben kiemelte:

Ezt is ajánljuk a témában

A történelem újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy a magyarság nem csupán földrajzi kategória, hanem sorsközösség”.

Hogyan segíthetnek?

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:

KEGYES Jótékonysági Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786

IBAN: HU98117440032445278600000000

SWIFT: OTPVHUHB

Közlemény: Rosinec Mária

Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. • E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]

A helyszínen készült riportot itt tekinthetik meg: 

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád

