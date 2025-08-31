Szilvay Gergely: „A történelem újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy a magyarság nem csupán földrajzi kategória, hanem sorsközösség” (VIDEÓ)

Az otthon maradottakért: egy nagymama és két árva unoka Kárpátalján – segítsünk együtt!
Szerkesztőségünket megrendítette a család története, ezért a Mandiner adománygyűjtést indít Rosinec Mária és unokái megsegítésére.
Szilvay Gergely kollégánk is megosztotta gondolatait a Rosinec Mária és családjának szervezett gyűjtéssel kapcsolatban.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Lapunk gyűjtést indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái támogatására. Fia az ukrán–orosz háború frontján vesztette életét. A gyűjtéssel kapcsolatban Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa is megosztott egy videót közösségi-oldalán, melyben kiemelte:
A történelem újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy a magyarság nem csupán földrajzi kategória, hanem sorsközösség”.
Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
KEGYES Jótékonysági Alapítvány
Számlaszám: 11744003-24452786
IBAN: HU98117440032445278600000000
SWIFT: OTPVHUHB
Közlemény: Rosinec Mária
Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. • E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]
A helyszínen készült riportot itt tekinthetik meg:
