Folytatódik a gyűjtés a beregszászi nagymama megsegítésére – Ön is segíthet! (VIDEÓ)

Mint ismert, lapunk gyűjtést indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái támogatására. Fia az ukrán–orosz háború frontján vesztette életét. A kezdeményezésre munkatársunk, Gulyás Virág is felhívta a figyelmet frissen megjelent videójában.

A tragikus sorsú kárpátaljai családról és a számukra szervezett gyűjtésről minden további információt megtalál ebben a cikkben.