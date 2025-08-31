Szánthó: Egy maroknyi elszánt szuverenista is többet ér együtt, mint a globalista trollok hada

„Akár egy maroknyi elszánt szuverenista is többet ér együtt, mint a globalista trollok hada – és itt sok tízezer emberről van szó, a »nagy DPK« taglétszáma mára 60 ezer felett jár. A szeptember 20-ai nagygyűlés pedig még erre is rá fog tenni több lapáttal” – állítja Szánthó Miklós és hozzáteszi, a szuverenitásvédelem nemcsak politikai, de digitális feladat is – azok, akik hisznek a nemzeti magabírásban, szabadságban és függetlenségben, nem kerülhetnek a neten elhallgatási spirálba.

A közösségi médiában szerinte kicsit olyasmi ma a helyzet idehaza, mint a hagyományos médiában a ’90-es évek elején:

a sajtó 80-90 százaléka a baloldal lózungjait sulykolta, a jobboldali szavazó ezek alapján azt hihette, hogy a fél ország még mindig kommunista.

A DPK vezetője úgy véli, ma is ilyesmi az egyik legfőbb veszély: a fizetett tiszás kamuprofilok hadának hangos gyűlölködése sokakat elbizonytalaníthat, hogy „egyedül vagyok”. Ez nem így van, de hogy a személyes benyomás se ez legyen, ehhez kell egy közös online platform – többek között a szuverenitásvédelmi DPK – jelenti ki.

A DPK-k szerepe, különösen a Szuverenitásvédelmi DPK-é stratégiai: „erős közösségi hátországot építünk, amely képes megvédeni a magyar hangot a digitális térben birodalmi lépegetőként mozgó globalistákkal szemben. Ma a hírfogyasztás, különösen az első impulzusok megszerzése, egyértelműen áttevődött a netre, elsősorban a közösségi oldalakra” – fogalmaz.