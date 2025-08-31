Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
DPK Szuverenitásvédelmi DPK hírciklus Szánthó Miklós Magyar Péter Alapjogokért Központ troll

Szánthó: Egy maroknyi elszánt szuverenista is többet ér együtt, mint a globalista trollok hada

2025. augusztus 31. 08:55

Magyar Péterről nehéz eldönteni, hogy a politikust játssza-e vagy csak az eszét – állítja a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör vezetője.

2025. augusztus 31. 08:55
null
Almási B. Csaba
Almási B. Csaba

Sorra jönnek a hírek a különböző Digitális Polgári Körök megalakulásáról, de már arról is, hogy ezek gőzerővel dolgoznak a digitális honfoglalás érdekében.

A Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör – amelynek vezetője Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója – jelenleg több mint 2500 aktív taggal működik, akik a közélet különböző területeiről érkeztek. Az alapítók között van énekes, miniszter, fitneszedző vagy épp Schmitt Pál volt köztársasági elnök. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

„Akár egy maroknyi elszánt szuverenista is többet ér együtt, mint a globalista trollok hada – és itt sok tízezer emberről van szó, a »nagy DPK« taglétszáma mára 60 ezer felett jár. A szeptember 20-ai nagygyűlés pedig még erre is rá fog tenni több lapáttal” – állítja Szánthó Miklós és hozzáteszi, a szuverenitásvédelem nemcsak politikai, de digitális feladat is – azok, akik hisznek a nemzeti magabírásban, szabadságban és függetlenségben, nem kerülhetnek a neten elhallgatási spirálba. 

A közösségi médiában szerinte kicsit olyasmi ma a helyzet idehaza, mint a hagyományos médiában a ’90-es évek elején: 

a sajtó 80-90 százaléka a baloldal lózungjait sulykolta, a jobboldali szavazó ezek alapján azt hihette, hogy a fél ország még mindig kommunista. 

A DPK vezetője úgy véli, ma is ilyesmi az egyik legfőbb veszély: a fizetett tiszás kamuprofilok hadának hangos gyűlölködése sokakat elbizonytalaníthat, hogy „egyedül vagyok”. Ez nem így van, de hogy a személyes benyomás se ez legyen, ehhez kell egy közös online platform – többek között a szuverenitásvédelmi DPK – jelenti ki.

A DPK-k szerepe, különösen a Szuverenitásvédelmi DPK-é stratégiai: „erős közösségi hátországot építünk, amely képes megvédeni a magyar hangot a digitális térben birodalmi lépegetőként mozgó globalistákkal szemben. Ma a hírfogyasztás, különösen az első impulzusok megszerzése, egyértelműen áttevődött a netre, elsősorban a közösségi oldalakra” – fogalmaz. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem elhanyagolható a hagyományos média és az utca szerepe sem, de a hírciklusok rövidülése miatt a „mi történik éppen?” és a „ha ez történt, hogy is értsem?” kérdésekre az elsődleges és további hírfogyasztást mélyen meghatározó választ a social médiában kapják az emberek. „Ezért először itt kell saját és erős közösségeket építenünk, ezeken belül a »saját híreinket« – tehát nem a balos fake news-t – cirkuláltatni, elmesélni a »mi történetünket«, majd kilépve a zárt csoportokból a magunk oldalára állítani az algoritmust – tájékoztat a főigazgató. 

Ahogy a hétköznapi életben, úgy ez itt is sikerrel kecsegtet szerinte, mert az ő narratívájuk rokon a valósággal, miközben Magyar Péterék a valóságot akarják az ideológiájukhoz igazítani. 

Róla amúgy is nehéz eldönteni, hogy a politikust játssza-e vagy csak az eszét – véli. 

Arra a kérdésre, hogy milyen terveik vannak a következő időszakra Szánthó azt válaszolta, ahogy közeledik a politikai kampányidőszak, úgy fognak felgyorsulni az események: csak szeptemberben jön Kötcse, a DPK-nagygyűlés vagy az országgyűlési évadnyitó, és ezekkel az eseményekkel párhuzamosan, sőt, valós időben a digitális realitásnak is mozdulnia kell. 

Ezt is ajánljuk a témában

A most – vélhetően jobb híján – Magyar Pétert segítő balos hálózatnak az a nagy előnye – állítja –, hogy a korábbi évtizedekben kiépített „offline” networkjét könnyen tudta áttelepíteni a virtuális valóságba. Így például egy-egy álhírt ma már nemcsak Népszabadság-publicisztikák, klubrádiós Megbeszéljük-dagonyák vagy Freedom House-os országjelentések formájában tudják köröztetni, hanem a trollfarmoknak, megosztási láncoknak köszönhetően villámgyorsan szétterül például a Facebookon, és a felhasználó ezekkel találkozik, mint „hír”. 

De Szánthó hoz egy ellenpéldát: 

a neten épülő jobboldali hangoknak köszönhetően most már nem tudják például elhallgatni-eldugni azt, hogy a Tisza milyen adóemelésekre készül.

 „Egyre inkább lehull a Tisza csillogó mocskosságáról a máz, ezt a nyarat láthatóan elvesztették, ezt tükrözi a friss Nézőpont-kutatás is. Tehát igenis kell nekünk is „operációs rendszer«, ami szó szerint képes az »együttes megosztásra«: tehát hogy békét, nyugalmat, normalitást akaró emberek közösen tudják szétterjeszteni az igazság narratíváját. Először a digitális térben, utána az utcákra is kilépve, majd jövőre a szavazófülkéknél” – fogalmaz a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör vezetője.  

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitóképünk forrása: Alapjogokért Központ

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Asperrimus
2025. augusztus 31. 10:11
A szándék jó. Ám évek óta nem értem, hogy miért nem csinál a nemzeti oldal saját sotial médiát, videó-feltöltő oldalt, ahol nem kellene a mindig változó globalista és egyéb érdekkörök szabályai szerint játszani. Ha színvonalas lenne, akkor nemcsak a jobboldaliakat vonzaná. Miért kell, hogy a Google, a Youtube, a Meta és egyéb átláthatatlan elvű cégek és közös tulajdonosaik moderáljanak? Épp a napokban történt, hogy a Hetek oldala eltűnt a Youtube-ról. Talán tényleg hacker-támadás. Ám, mivel számos alkalommal megtörtént már ugyanez enélkül is, kissé szkeptikus vagyok. A Youtube ugyanúgy árnyékoltat számos jobboldali véleményt, mint Trump elnök előtt, az algoritmus a baloldali tartalmakat kínálja alapból. Ha már itt tartunk, azt sem igazán értem, hogy a Mandiner vagy a PS oldalán miért ugyanúgy, vagy hasonlóan működnek a hozzászólások láthatóságai, mint a Facebookon? Itt is algoritmusok döntenek? Ki működteti ezeket az algoritmusokat? Vagy a rendszerrel együtt járt?
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. augusztus 31. 09:28
"Szegényesen étkezik a magyar: szörnyen aggasztó a helyzetünk uniós szinten" Vagy talan megsem er tobbet.... Sot nem er semmit
Válasz erre
0
0
angie1
2025. augusztus 31. 09:19
Ez pontosan így van! Hiszen a szuverenisták az építők, a globalusta trollok a rombolók! Az élet pedig a végén mindig a jók malmára hajtja a vizet!
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. augusztus 31. 09:00
A digitális birka-körök...😂😂😂😂😂
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!