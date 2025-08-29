Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
DK Zalaszentgrót önkormányzat Tisza MSZMP Fidesz

Már a régi MSZMP kádereit mozgósították a DK ellen

2025. augusztus 29. 17:17

Pedig ha tényleg annyira vezet a Tisza, akár le is szállhatnának rólunk. Ezek szerint nem vezet annyira?

2025. augusztus 29. 17:17
null
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
Facebook

„A DK EREJE
Olvasom, hogy most már a régi MSZMP kádereit mozgósították a DK ellen. Nem, nem a Kutyapárt, a Jobbik, vagy a Mi Hazánk a támadásuk célpontja. Nem azon lamentálnak, mi lesz az MSZP-vel. Csak ellenünk. Baloldalról balra. 

Szánalmas. 

Pedig ha tényleg annyira vezet a Tisza, akár le is szállhatnának rólunk. Ezek szerint nem vezet annyira? Tudnak valamit?
Lassan többen, és durvábban támadnak minket, mint amikor Gyurcsány Ferenc volt a DK elnöke. Miközben amit mondunk és teszünk, az ellen sem tudnak semmit felhozni. Velünk értenek egyet alapvetően - gondolom. De hát, most az a cél, hogy 2010 után megint jöjjön valaki, aki annyit mond: nyerjünk, aztán mindent lehet. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

A Medián szerint 15 százalékkal vezet a Tisza

Ugyan, elrontották a mérést! Már 115 százalékkal vezet a Tisza.

Ez lenne az áhított rendszerváltás? 

Egy parlamenti frakció tagjai pedig bejelentették: többet nem mennek be a munkahelyükre. Nem emlékszem, hogy ezt ígérték volna a 2022-es választáson. Ha ezt mondták volna, meg sem választják őket. Jól becsapták a választókat.
Pedig minden felület fontos, ahol támadhatod a kormányt: országgyűlés, utca, önkormányzat, időközi választás, szórólap, írásbeli kérdés, uniós intézmények. Ezek bármelyikéről lemondani több, mint bűn. Hiba. És a Fidesznek segít. 

A DK ereje a szervezettsége, belső hite. 

Tudtad például, hogy tavaly minden DK-s polgármestert újraválasztottak? Hogy a DK vette el a Fidesztől Papát és Nagykanizsát? Hogy Polgáron, Versenden, Sződligeten, Zalaszentgróton is DK-s a polgármester? 
Tudtad, hogy ma félmillió magyarnak DK-s a polgármestere?
Tudtad, hogy a már megnevezett 2026-os DK-s képviselőjelöltek közül milyen sok a nő és a fiatal? 

Tudtad, hogy ma az egyetlen női poltikai vezetőt a DK adja? 

Ugye, nem baj, ha nem fogadjuk el, hogy a hazánk csak jelenlegi, és volt fideszesek hatalmi terepasztala legyen? 
Nekem büszkeség és erő, hogy ebben a csapatban dolgozom. Pedig jön a támadás mindenhonnan. A DK a hősök csapata. 
Én ahhoz a többszázezer emberhez tartozom, akik otthon maradnának, ha nem lenne DK. Az ártana a rendszerváltás ügyének.
Erős frakcióval állunk majd a jó oldalon. Soha többé teljhatalmat senkinek. 

Tegyük a dolgunkat, Barátaim! 

Európa kell! Baloldal kell! Klára kell!”

 

Nyitóképünk: Gréczy Zsolt Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. augusztus 29. 18:38
Antidemokratikus elképzeléseivel a demokrácia ellenségeinek szégyenfalán előkelő helyet fog kapni. A szavazók akarata a 2/3. Egy demokrata nem kérdőjelezi meg a nép akaratát! Szar alak ez a Gréczy.
Válasz erre
0
0
CirmoS
2025. augusztus 29. 18:33
Zsóóóti! Az a kérdés, hogy a hulladékot ( DK- tiSZAR ) MIKOR fújja össze a szél... Nem így van?? Akkor bizonyítsátok be!!.. Ennyike! Addig minden pofázásod teljesen fölösleges! Ugyanez vonatkozik a szemkilövetőnére is!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 29. 18:30
Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. augusztus 29. 18:27 Szerkesztve
Saját bőrén érezheti, hogy milyen a baloldali demagógia és gyűlölet keltés.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!