Magyar Péter csattanós választ adott a sanda és hazug propagandisták aljas rágalmaira
Egyértelműen cáfolta a vádakat.
Pedig ha tényleg annyira vezet a Tisza, akár le is szállhatnának rólunk. Ezek szerint nem vezet annyira?
„A DK EREJE
Olvasom, hogy most már a régi MSZMP kádereit mozgósították a DK ellen. Nem, nem a Kutyapárt, a Jobbik, vagy a Mi Hazánk a támadásuk célpontja. Nem azon lamentálnak, mi lesz az MSZP-vel. Csak ellenünk. Baloldalról balra.
Szánalmas.
Lassan többen, és durvábban támadnak minket, mint amikor Gyurcsány Ferenc volt a DK elnöke. Miközben amit mondunk és teszünk, az ellen sem tudnak semmit felhozni. Velünk értenek egyet alapvetően - gondolom. De hát, most az a cél, hogy 2010 után megint jöjjön valaki, aki annyit mond: nyerjünk, aztán mindent lehet.
Ugyan, elrontották a mérést! Már 115 százalékkal vezet a Tisza.
Ez lenne az áhított rendszerváltás?
Egy parlamenti frakció tagjai pedig bejelentették: többet nem mennek be a munkahelyükre. Nem emlékszem, hogy ezt ígérték volna a 2022-es választáson. Ha ezt mondták volna, meg sem választják őket. Jól becsapták a választókat.
Pedig minden felület fontos, ahol támadhatod a kormányt: országgyűlés, utca, önkormányzat, időközi választás, szórólap, írásbeli kérdés, uniós intézmények. Ezek bármelyikéről lemondani több, mint bűn. Hiba. És a Fidesznek segít.
A DK ereje a szervezettsége, belső hite.
Tudtad például, hogy tavaly minden DK-s polgármestert újraválasztottak? Hogy a DK vette el a Fidesztől Papát és Nagykanizsát? Hogy Polgáron, Versenden, Sződligeten, Zalaszentgróton is DK-s a polgármester?
Tudtad, hogy ma félmillió magyarnak DK-s a polgármestere?
Tudtad, hogy a már megnevezett 2026-os DK-s képviselőjelöltek közül milyen sok a nő és a fiatal?
Tudtad, hogy ma az egyetlen női poltikai vezetőt a DK adja?
Ugye, nem baj, ha nem fogadjuk el, hogy a hazánk csak jelenlegi, és volt fideszesek hatalmi terepasztala legyen?
Nekem büszkeség és erő, hogy ebben a csapatban dolgozom. Pedig jön a támadás mindenhonnan. A DK a hősök csapata.
Én ahhoz a többszázezer emberhez tartozom, akik otthon maradnának, ha nem lenne DK. Az ártana a rendszerváltás ügyének.
Erős frakcióval állunk majd a jó oldalon. Soha többé teljhatalmat senkinek.
Tegyük a dolgunkat, Barátaim!
Európa kell! Baloldal kell! Klára kell!”
Nyitóképünk: Gréczy Zsolt Facebook-oldala