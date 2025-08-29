Ez lenne az áhított rendszerváltás?

Egy parlamenti frakció tagjai pedig bejelentették: többet nem mennek be a munkahelyükre. Nem emlékszem, hogy ezt ígérték volna a 2022-es választáson. Ha ezt mondták volna, meg sem választják őket. Jól becsapták a választókat.

Pedig minden felület fontos, ahol támadhatod a kormányt: országgyűlés, utca, önkormányzat, időközi választás, szórólap, írásbeli kérdés, uniós intézmények. Ezek bármelyikéről lemondani több, mint bűn. Hiba. És a Fidesznek segít.

A DK ereje a szervezettsége, belső hite.

Tudtad például, hogy tavaly minden DK-s polgármestert újraválasztottak? Hogy a DK vette el a Fidesztől Papát és Nagykanizsát? Hogy Polgáron, Versenden, Sződligeten, Zalaszentgróton is DK-s a polgármester?

Tudtad, hogy ma félmillió magyarnak DK-s a polgármestere?

Tudtad, hogy a már megnevezett 2026-os DK-s képviselőjelöltek közül milyen sok a nő és a fiatal?

Tudtad, hogy ma az egyetlen női poltikai vezetőt a DK adja?

Ugye, nem baj, ha nem fogadjuk el, hogy a hazánk csak jelenlegi, és volt fideszesek hatalmi terepasztala legyen?

Nekem büszkeség és erő, hogy ebben a csapatban dolgozom. Pedig jön a támadás mindenhonnan. A DK a hősök csapata.

Én ahhoz a többszázezer emberhez tartozom, akik otthon maradnának, ha nem lenne DK. Az ártana a rendszerváltás ügyének.

Erős frakcióval állunk majd a jó oldalon. Soha többé teljhatalmat senkinek.

Tegyük a dolgunkat, Barátaim!

Európa kell! Baloldal kell! Klára kell!”

