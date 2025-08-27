Lebuktak a tiszások: szervezett támadás indult Tarjányi Péter oldala ellen

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán azt állította, hogy bizonyíték került elő a Tisza Párt mögött álló Visszhang nevű aktivista-hálózat működésére. Mint írta, „egy belső csoportból kiszivárgott képernyő mutatja, hogy a Visszhang nevű aktivista-hálózatban nem vitára buzdítanak, hanem arra, hogy

szervezetten támadják az oldalamat”.

A bejegyzés szerint linkeket és utasításokat osztanak ki arról, miként kell kommentelni és rombolni az oldalát, mintha mindez spontán lenne. Tarjányi úgy fogalmazott: „Ez nem vita. Ez nem demokrácia. Ez egy pszichológiai hadművelet: több száz, több ezer gerjesztett komment, amivel azt akarják elhitetni, hogy nincs igazam és »mindenki rossznak gondol engem«.”

Hozzátette, a cél nem az igazság keresése, hanem az elbizonytalanítás, valamint annak az érzésnek a keltése, hogy nincs értelme megszólalni, mert a hangzavar elnyomja a józan szót. A szakértő szerint mindez

nem spontán vita, hanem hadjárat a szabad vélemény ellen”

Bejegyzésében kiemelte: „Én vállalom a vitát, de nem fogadom el a hazugságot és a szervezett lejáratást.” Tarjányi arra kérte követőit, ne dőljenek be a manipulált kommentáradatnak, és osszák tovább bejegyzéseit, hogy „a szervezett hangzavar ne nyomja el a tiszta szót”.

Állítása szerint a kiszivárgott képen konkrét „támadási irányokat” is megfogalmaztak. Példaként említette: „Tarjányi biztonságpolitikai szakértő oldalát látogassátok, mert úgy tűnik, azt a feladatot kapta (amit a DK), hogy mindenkit elbizonytalanítson.”