Tisza Párt támadás Tarjányi Péter

Lebuktak a tiszások: szervezett támadás indult Tarjányi Péter oldala ellen

2025. augusztus 27. 11:11

Egyértelmű bizonyítékot közölt a biztonságpolitikai szakértő.

2025. augusztus 27. 11:11
null

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán azt állította, hogy bizonyíték került elő a Tisza Párt mögött álló Visszhang nevű aktivista-hálózat működésére. Mint írta, „egy belső csoportból kiszivárgott képernyő mutatja, hogy a Visszhang nevű aktivista-hálózatban nem vitára buzdítanak, hanem arra, hogy 

szervezetten támadják az oldalamat”

A bejegyzés szerint linkeket és utasításokat osztanak ki arról, miként kell kommentelni és rombolni az oldalát, mintha mindez spontán lenne. Tarjányi úgy fogalmazott: „Ez nem vita. Ez nem demokrácia. Ez egy pszichológiai hadművelet: több száz, több ezer gerjesztett komment, amivel azt akarják elhitetni, hogy nincs igazam és »mindenki rossznak gondol engem«.” 

Hozzátette, a cél nem az igazság keresése, hanem az elbizonytalanítás, valamint annak az érzésnek a keltése, hogy nincs értelme megszólalni, mert a hangzavar elnyomja a józan szót. A szakértő szerint mindez 

nem spontán vita, hanem hadjárat a szabad vélemény ellen”

Bejegyzésében kiemelte: „Én vállalom a vitát, de nem fogadom el a hazugságot és a szervezett lejáratást.” Tarjányi arra kérte követőit, ne dőljenek be a manipulált kommentáradatnak, és osszák tovább bejegyzéseit, hogy „a szervezett hangzavar ne nyomja el a tiszta szót”.

Állítása szerint a kiszivárgott képen konkrét „támadási irányokat” is megfogalmaztak. Példaként említette: „Tarjányi biztonságpolitikai szakértő oldalát látogassátok, mert úgy tűnik, azt a feladatot kapta (amit a DK), hogy mindenkit elbizonytalanítson.” 

Tarjányi szerint ez hazugság, de egyértelmű jele annak, hogy tudatos manipuláció zajlik a közösségi térben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

 

strz-123
2025. augusztus 27. 12:39
Ma már mindenki biztonságpolitikai szakértő? Ez az ember akkora marhaságokat szokott összehordani a Facebookon, nem győzöm irtani az ajánlottak közül, de mire úgy tűnne elveszik végre, valamelyik tiszaszektás ismerős megint belinkeli a legújabb fantáziáit.... JKRowling legalább nem akarja valóságnak és elemzésnek eladni a Harry Pottert, de ez az alak egészen elképesztő..
Válasz erre
0
0
cinkegolyó
2025. augusztus 27. 12:39
Tarjányi támadása a tiszar részéről ismételten jó példa arra, hogy a tsz vezér elárulja és támadja a volt barátait, társait. Ez várható a feleségét lehallgató, feljelentő, még a gyerekét is eláruló jellemtelen képződménytől.
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. augusztus 27. 12:35
Fejű elvhű DK-s
Válasz erre
0
0
Stego
2025. augusztus 27. 12:25
Kretének egymás közt.
Válasz erre
2
0
