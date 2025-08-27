Hatalmas tömeg gyűlt össze a Várkert Bazárban a Mandiner klubestjére

Teltház van a Mandiner negyedik klubestjén a Várkert Bazárban. Összessen 700-an mentek el lapunk eseményére. A rendezvény nem titkolt célja, hogy a közönség első kézből hallhassa ismert közéleti személyiségek gondolatait, majd egy kötetlenebb, zenei programmal zárja az estét.

A rendezvényen a Mandiner főszerkesztője, Kereki Gergő beszélget Szijjártó Péterrel, külgazdasági és külügyminiszterrel. Az est zárásaként Csepregi Éva, a legendás énekesnő élő koncerttel zárja az estét.

A klubesten elhangzottakról hamarosan beszámolunk.

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner