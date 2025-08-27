Ft
klubest mandiner Szijjártó Péter Kereki Gergő

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Várkert Bazárban a Mandiner klubestjére

2025. augusztus 27. 18:40

Teltház előtt rendezik meg a Mandiner negyedik klubestjét Budapesten. 700-an mentek el lapunk rendezvényére. Az eseményen a Mandiner főszerkesztője, Kereki Gergő beszélget Szijjártó Péterrel.

2025. augusztus 27. 18:40
null

Teltház van a Mandiner negyedik klubestjén a Várkert Bazárban. Összessen 700-an mentek el lapunk eseményére. A rendezvény nem titkolt célja, hogy a közönség első kézből hallhassa ismert közéleti személyiségek gondolatait, majd egy kötetlenebb, zenei programmal zárja az estét.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Mandiner klubestjén
 

A rendezvényen a Mandiner főszerkesztője, Kereki Gergő beszélget Szijjártó Péterrel, külgazdasági és külügyminiszterrel. Az est zárásaként Csepregi Éva, a legendás énekesnő élő koncerttel zárja az estét.

Rengetegen mentek el a Mandiner negyedik klubestjére 

A klubesten elhangzottakról hamarosan beszámolunk. 

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

 

falcatus-2
2025. augusztus 27. 18:53
Breaking news: Az Európai Bizottság belismerte, hogy a titkos „Kék Orchidea” szimulációs játékot futtattak 2019-ben. A mai napig ismeretlenek a forgatókönyvek, a résztvevők és az eredmények részletei Mindössze néhány hónappal a COVID-19 kitörése előtt az EB és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2019 februárjában begyakorolt egy világjárvány-forgatókönyvet. Az ECDC-vel közösen lebonyolították a „Kék Orchidea” elnevezésű gyakorlatot. A cél a válságkezelési mechanizmusok és kommunikációs csatornák tesztelése volt. 2019 márciusában további workshopokat tartottak a világjárványra való felkészültségről, amelyek során a nemzeti stratégiákat koordinálták.2019 októberében a híres „Event 201” szimulálta egy SARS koronavírus kitörését az Egyesült Államokban. Mindössze néhány hónappal később a WHO kihirdette a COVID-19 világjárványt. Vajon bizonyos szereplők már akkor egy meghatározott globális válságra számítottak?
Válasz erre
0
1
22-es csapdája
2025. augusztus 27. 18:50
Miért pont a Csepregi????!!! A mandiner.hu-n nem olvassák Mező Gábort? Koncz Zsuzsa nem ért rá...?
Válasz erre
0
0
