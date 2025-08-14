Egy majorság évezrede: újjászülető Szántódpuszta

Már csak néhány nap és indul az idei balatoni személyhajózási szezon
A balatoni kompok már március 14-től sűrűbb menetrend szerint járnak.
Az emlékek helyszíne sokaknak – régi emlékeké, amelyek már elkezdtek megfakulni. Ahogy megfakult Szántódpuszta is az elmúlt évtizedek során. A Balaton déli partján, annak szívtájékán fekvő majorság a környék dobogó szíve lehetne. A jó hír az, hogy az újjáéledése végre megkezdődött.
Nyolcvanas évek, nagy tél, még nagyobb hó: ropog a lábunk alatt a törékeny fehérség, ahogy fölfelé lépdelünk a domboldalon, hogy a barokk kápolna mellől csússzunk le a környék legjobb szánkópályáján – csak a domb alatti liget fáit kéretik kikerülni. Így él az emlékeimben Szántódpuszta.
De miért is jó és értékes helyszín ez a régi majorság? A neve talán dereng azon millióknak, akik az utóbbi hosszú évtizedekben eljutottak a Balatonhoz, annak is a déli partjára. A Tihannyal átellenben fekvő – a szántódpusztai kápolna és a tihanyi apátság tornyai szinte átintegetnek egymásnak az itt összeszűkülő tó vize fölött – épületegyüttes a magyar kulturális és épített örökség igazi tárháza. Egyfajta skanzen – ahol viszont minden az őseredeti helyén van, nem kellett ide átköltöztetni semmit.