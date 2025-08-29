Ft
08. 29.
péntek
08. 29.
péntek
Lánczi András nemzetállamok Békés Márton

„Akinek nincs önképe, annak nincs szabadsága” – filozófiai atombomba robbant a Tranziton

2025. augusztus 29. 17:16

A magyar jobboldal szerint a nemzet és a szuverenitás a keresztény civilizáció alapja, amely integráló erőként működik a globalizmussal szemben. Lánczi András, Békés Márton és Hegedűs Zoltán arra figyelmeztetnek: a nemzeti identitás és önkép megőrzése a szabadság és az állam fennmaradásának feltétele.

2025. augusztus 29. 17:16
null
Kovács András
Kovács András

A II. világháború után a baloldali-liberális történetírás a háborúk okaként állították be a nemzeteket, és a mai napig ez a hallgatólagos közmegállapodás – mondta Lánczi András. A filozófus szerint ez a jobboldaliságot diszkreditálta, és embertelen eszmékkel kötötte össze. Felhívta a figyelmet arra, hogy míg a nácizmus és fasizmus esetén megtörtént a felelősségrevonás a leszámolás, a kommunizmus bukása után ez nem történt meg.

Ha pozitív értelemben vesszük a dolgokat, akkor minden ember kezdettől fogva beleszületik a családjába, és ebből levezethető az emberi közösségek formálódása – tette hozzá. 

Ma azt látjuk, hogy a nemzetek megerősödtek, és van egyfajta nemzeti reneszánsz a globalizmussal szemben. 

Ma ennek az összecsapásnak a szintjeit látjuk – mondta Lánczi András. 

A nemzet kérdése volt a középpontban a Kommentár Sátorban

Ez az utolsó reményünk

A nemzet az utolsó reményünk – jelentette ki Békés Márton. A XXI. Század Intézet igazgatója közölte, a nemzet ebben a régióban befogadó azok iránt, akik vállalják a magyar sorsot. Ez a magyar mítosz középponti eleme – tette hozzá. A magyar jobboldal ebből a misszióból ered, és ezt szeretné megsokszorozni. Ez a legdemokratikusabb dolog, mert a magyarsághoz mindenki odatartozónak tarthatja magát, aki építő jelleggel részt akar venni az ország esetében. Békés Márton arra is felhívta a figyelmet, hogy mind az I., mind a II. világháborút nem nemzetállamok indították, hanem birodalmak. 

Ma Magyarországon a nemzethez tartozás egy hegemón gondolat, ma a nemzetet nem vállalni, egy lábszagú gondolat, de ez a rendszerváltás után 20 évig nem így volt. 

Békés közölte, ma a magyar nemzetnek mindenki a része lehet, aki magyarnak vallja magát. Ez egy teljes mértékben integráló mítosz – tette hozzá. 

Egy államhoz tartozni nem ugyanaz, mint egy cég hűségnyilatkozatát kitölteni – fejtette ki Békés. Itt nincs hűségidő, mivel a nemzet hűségideje a végtelenségig tart az államhoz. A magyar állam eredete egy élő mítosz, ráadásul a Szent istváni törvénykezés óta folytonos a magyar állam létezése. Ezt senkinek sem sikerült megtörnie – közölte. 

Ez egy olyan erőt teremt, ami a szuverenitás legerősebb talapzata. 

Szoros összefüggés van a nemzet és a kerszténység között

Így függ össze a kereszténység és a nemzet

A nemzet a keresztény civilizáció szerveződési mintája – mondta Hegedűs Zoltán. A kínai, muzulmán civilizáció esetében teljesen más szerveződési minták mentén épül fel, míg a kereszténység és a nemzeti gondolat kéz a kézben jár – tette hozzá a Kommentár folyóirat szerkesztője. Egy személyes példával élt Hegedűs, aki gelencei tapasztalatairól számolt be. Gelence Kézdivásárhely mellett található. Ott egy 13. századi templomban két freskó látható. A Szent László-legenda freskósora alatt a Krisztus passiója jeleneteit ábrázoló képek láthatók: Bevonulás Jeruzsálembe, Utolsó vacsora, Lábmosás, Krisztus Pilátus előtt, Ostorozás, Keresztrefeszítés. Tehát mind az egyházi, mind a nemzeti szimbólumok erőteljesen megjelennek egymás mellett, ami azt bizonyítja, hogy mind a keresztény, mind a nemzeti gondolat megfér egymás mellett – mondta Hegedűs. 

Államot csak az tud fenntartani, akinek képe van önmagáról, és ezt kifelé is tudja mutatni – fogalmazott Lánczi András. 

Akinek nincsen önképe, annak valójában nincs is szabadsága. 

Most egy amerikanizált világban vagyunk, az amerikai életforma mind a mai napig motiváló erővel bír. A mai uralkodó államfelfogás alapja, hogy az egyfajta szerződés a polgárok és a vezetők között – mondta. Mindezek mellett nem biztos, hogy ez az egyetlen megfelelő megoldás az állam felépítése szempontjából – vélte a filozófus. 

Miért teljes zsákutca a multikulturalizmus?

A multikulturális állam egy paradoxon. Nyugaton egymás mellett élő, vagy egymással harcoló kultúrákat látni – fejtette ki Hegedűs Zoltán. A 20. század nagy blöffje, hogy a multietnikusság egy új egységet teremt. Az ember belső kényszere, hogy tartozni kell valahová – tette hozzá. Minderre Békés Márton úgy reagált, hogy

 Németországban mára egyfajta kultúrharc alakult ki negyedről negyedre, és ez végül a német parlament lépcsője előtt is meg fog jelenni. 

Úgy látja, hogy a közel-keleti kultúrák sok esetben csak az erőből értenek, míg a német kultúra erre nem képes hatékonyan reagálni. 

Lánczi András szerint a különféle kultúrákból érkezők együttélése a mindennapok szintjén is rengeteg konflitkussal jár. Az intézményeket nem az alkotmányok, nem a jog, hanem az emberek közös meggyőződése az igazságról tartja fenn – fejtette ki. Úgy látja, a nyugati társadalmak számára a legnagyobb veszélyt a jólétbe való elkényelmesedés jelenti. 

Hegedűs Zoltán szerint

 egy teljesen új civilizáció érkezik majd a Nyugat helyére, és egy másfajta államfelfogás fog érvényesülni.

Úgy látja, Közép-Európa egy civilizációs törésvonalon van, nagy birodalmak határán. Amikor ezek a közép-európai államok megpróbáltak összefogni, akkor mindig sikerült egyről a kettőre jutnunk – tette hozzá. 

Nyitókép: Földházi Árpád

 

 

llnnhegyi
2025. augusztus 29. 17:29
Ajjajh! A libbcsikommcsi bagázs bajban vannak. Nekik csak "más" képük van! Magyar 🐒🐓 Júdás Péter képe! Mi lesz veletek? Egy megfigyelés: Dübörgő csend van az ellenzék oldalán. Trollok, politikusok, újságírók lapulnak. Hallgathatják a Tranzitot Szájtátva. Jól van ez így!
kimirszen
2025. augusztus 29. 17:19
A magyar jobboldal szerint a nemzet és a szuverenitás a keresztény civilizáció alapja Erre a legjobb példa a szuverén magyar római katolikus egyház.
