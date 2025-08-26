Ft
08. 26.
kedd
Adóemelést hajtana végre Magyar Péter, sávos adózást vezetne be, családtámogatásokat törölne el

2025. augusztus 26. 08:43

Kibújt a szög a zsákból.

2025. augusztus 26. 08:43
null
Nagy János
Nagy János
Facebook

„Csak kibújt a szög a zsákból. Eljutott az Indexhez a Tisza Párt Gazdasági Kabinetének egyik feljegyzése, ami alapján ADÓEMELÉST hajtana végre Magyar Péter, és újra sávos adózást vezetne be.

Ráadásul FELÜLVIZSGÁLNÁ a kedvezmények rendszerét is, példaként a 4 gyermekes anyák adómentességét és a családi adókedvezményt említik.

Lefordítom:
🔹 Magasabb adók;
🔹 Visszavont kedvezmények;
🔹 Eltörölt családtámogatások.

Aki eddig azt hajtogatta, hogy Magyar Péter nem BALOLDALI és nem akar MEGSZORÍTÁST, az erre mit mond? Ők bizony, bizony ugyanazok, akik a csőd szélére vittek az országot 2010-re. Ne hagyjuk, hogy újra visszatérjenek!”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

istvanpeter
2025. augusztus 26. 09:57
Emberek figyeljünk oda, mert a világtörténelem egyek legsötétebb és leggonoszabb figurája készül megalázni és elnyomorítani a magyar nemzetet.
Válasz erre
1
1
herden100
2025. augusztus 26. 09:30
SENKI PÉTER NEM LESZ MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE.
Válasz erre
2
0
Vata Aripeit
2025. augusztus 26. 08:56
a 444, a hvg, a telex erről semmit sem ír, tehát nem igaz - ez az egyszerű szektaválasz, és így fognak elevickélni 2026-ig...félelmetes a sötétség az azon oldali szavazók közt...már-már ijesztő
Válasz erre
2
2
