„Csak kibújt a szög a zsákból. Eljutott az Indexhez a Tisza Párt Gazdasági Kabinetének egyik feljegyzése, ami alapján ADÓEMELÉST hajtana végre Magyar Péter, és újra sávos adózást vezetne be.

Ráadásul FELÜLVIZSGÁLNÁ a kedvezmények rendszerét is, példaként a 4 gyermekes anyák adómentességét és a családi adókedvezményt említik.

Lefordítom:

🔹 Magasabb adók;

🔹 Visszavont kedvezmények;

🔹 Eltörölt családtámogatások.

Aki eddig azt hajtogatta, hogy Magyar Péter nem BALOLDALI és nem akar MEGSZORÍTÁST, az erre mit mond? Ők bizony, bizony ugyanazok, akik a csőd szélére vittek az országot 2010-re. Ne hagyjuk, hogy újra visszatérjenek!”