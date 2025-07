Tíz év múlva az osztrák határon kell kerítést építeni? – (VIDEÓ)

2025. július 26. 12:13

Orbán Viktor Tusnádfürdőn arról is beszélt, továbbra is migrációs célpont marad Európa, és amikor Afrika is megindul.

2025. július 26. 12:13

Németországban a tanulók negyven százaléka muszlim származású, tőlünk nyugatra az országok visszafordíthatatlanul vegyes társadalmakká alakultak, muszlim többségű nagyvárosok lesznek, lakosságcserével. Továbbra is migrációs célpont marad Európa, és amikor Afrika is megindul, a nyugat egy ilyen arányú migrációval szemben nem tudja majd megvédeni magát – mondta Orbán Viktor kormányfő a 34. tusnádfürdői szabadegyetemen.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán Megvédeni a határokat A kormányfő elmondta: tíz év múlva az akkori hazának és kormányfőnek a legfontosabb feladata lesz a nyugati határok megvédése a migrációtól. A nyugati országokkal szemben a magyar alkotmány elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Most kezdik kapizsgálni, de már késő. Nem volt nekik meg a vészcsengő, ezért a régi, jól ismert hazájuk nem létezik többé – állította. A miniszterelnök szerint az a kérdés, hogy a kereszténység megmarad-e. Volt egy olyan európai pillanat, amikor az európaiaknak élő hite volt, ezt a szekularizáció leszorította. Az élő hit zsugorodik, de a keresztény hitből a kultúra továbbra is megvan az európaiak számára. Ez egy átbillenési pont, amikor elfogadják az azonos neműek házasságát, ráadásul a Nyugatot ekkor érte utol még a migráció is. Hogy vissza tudunk-e kapaszkodni az élő hit megtartó erejének a világába, az rajtunk és a gyermekeinken múlik. Feladatunk megőrizni, amink van, megszerezni, ami még nincs. Nemet mondani arra, amire nincs is szükségünk. Most majd eldől, hogy milyen szülők voltunk – mondta Orbán Viktor. Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

