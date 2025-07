Takács Péter a Harcosok órájában: Amióta erősebben jelen vagyunk az online térben, azóta Magyar Péterék rettegnek

Takács hozzátette, amióta erősebben jelen vannak az online térben, azóta rettegnek,

Magyar Péter és Kulja doktor, valamint a kiváló Kollár Kinga is, aki az ötven magyar kórház felújítása megakadályozásának örült.

Ezt követően felelevenítették azt az ATV-s vitát, amelyben Kulja azzal „vádolta meg” Takácsot, hogy nagyon ért a szakterületéhez, hiszen túl sok számot, adatot említett meg. Az államtitkár megjegyezte, a tiszás politikusnak sem ártott volna készülni a vitára, ehelyett a stúdióban peckesen járt fel-alá és a felsőbbrendűségét próbálta bizonyítgatni.

„Magas lóról lehet nagyot esni, ami az egész vitából kiderült” – fogalmazott Takács és közölte, akkor tudta, hogy megnyerte a vitát, amikor látta, az EP-képviselő nem tudja megfogni szakmai kérdésekben. A Blikk szerint azonban Kulja nyert, de Németh kijelentette, csak azért, mert azt az oldalt, ahol szavazni lehetett, bedobták tiszás csoportokba, Takács szerint viszont a saját felmérésük alapján 85:15 százalék arányban ő győzött.

Az államtitkárnak kicsit rosszul is esett, hogy nem kapta meg azt a tiszteletet, hogy a vitapartnere felkészült legyen, de az nagyobb gond, hogy a választópolgároknak sem adta meg, ezzel megint hülyének nézték őket. S arra is kitért, hogy a következő vitára – amely az MCC Feszten lett volna – már nem is megy el Kulja, ezzel Takács szerint Magyarék beismerték a vereséget.