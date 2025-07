Szerető Szabolcs és Márki-Zay Péter olyat alakított a „Magyar” Hang műsorában, hogy arra alig vannak szavak

Egy bolond mindig talál egy nagyobb bolondot, aki csodálja őt. Nicolas Boileau francia költőtől származik a megállapítás. Emberi dolgokról lévén szó nem kellett volna meglepődnöm, hogy

már a XVII. században is voltak Márki-Zayok, Magyar Péterek,

csak éppen a kevésbé széles körű és gyors kommunikáció miatt kevesen tudtak róluk.

Azt már ugye Magyar Pétertől magától tudjuk, hogy gyereke keresztapjával, Gulyás Gergellyel egyetértettek abban, hogy ő bolond. Ennek ellenére nekilátott, hogy megszerezze a miniszterelnöki tisztséget. Vagyis annak ellenére alkalmasnak találta magát, hogy ő bizony bolond. Ezen képességeire, jobban mondva képességtelenségeire az elmúlt egy évben számos alkalommal szolgáltatott példát.

Nem kezdem sorolni, mert mire a végére érnék, a cikket is be kellene fejeznem.

És akkor jön Márki-Zay Péter, aki a Magyar Hang képviselőjének, a Kompország nevű podcast műsorvezetőjének interjút ad, s abban a legnagyobb képtelenségekkel rukkol elő. Amikről persze maga is tudja, hogy ostobaságok;

tisztában van vele, hogy lehetetlen dolgokat állít, de hogy mégis fel tudjon mászni az országos érdeklődés homlokterébe, kimondja őket.

Azt például, hogy „én valahogy úgy képzelem el most a 2026-os évet, hogy ’26 után nem lesz Fidesz. Ez az én egyetlen reális forgatókönyvem.” Amikor az ember füle már ettől ketté áll, akkor még képes folytatni. A műsorvezető pontosítási szándékkal visszakérdezett. Kellő sunyisággal persze nem azt mondta, hogy ez képtelenség, hogy talán a választók félrevezetésének szándéka is benne van a mondataiban. Egyszerűen tapogatózott, vajon Márki-Zay szerint Fidesz-kormány nem lesz, vagy maga a párt sem lesz? Mire a politikus – aki 2022-ben a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje volt, de csúfosan megbukott – meghökkentő választ adott:

Nem lesz Fidesz. Mint ahogy az SZKP-t, a Szovjetunió kommunista pártját, úgy kell betiltani őket.”

Ha valaki csúfosan megbukott ebben a hazában lényegében komcsi nézetei miatt, akkor az éppen Márki-Zay Péter. Most meg előáll a Magyar Hangnál ezzel a zöldséggel, hogy 2026-ban nem lesz Fidesz.

Én persze a riporter, Szerető Szabolcs tájékoztatási tisztességében is erősen kételkedem.

Ez az ember ugyanis 1990 óta olyan köpönyegforgató mutatványt adott elő, ami cirkuszi produkcióként is tapsot érdemelne. A médiaháború idején, annak leghevesebb golyózáporában is részt vett. A Magyar Hírlap csapataival baloldalról lőtte a gyengécske jobboldal állásait. Aztán felbukkant a Napi Magyarországnál, majd a Magyar Nemzetnél. A Simicska-féle fordulatnál ő is felmondott, aztán meggondolta magát és visszasomfordált, és nyilatkozatban kért bocsánatot. Abban a csapatban focizott, ahol például Kálmán Olga a Hír Tv-nél vezetett műsorokat.

Magyarán balos maradt, ahogy azóta is az a Magyar Hangnál, amelyben idézett podcastja is megjelent.

Valószínűleg ezért adhatott teret Márki-Zay Péternek, Széchenyi jelszavának megfelelően: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” Azaz ha fölcsatlakoznak a Fideszt gyűlölők táborához, akkor talán meg lehet szüntetni a jelenlegi kormánypártot, ami 37 éve senkinek nem sikerült, még a kommunistáknak sem a rendszerváltoztatás előtt.

De majd nekik fog.

Ő most is megerősítette korábbi nyilatkozatát, hogy teljes mellszélességgel támogatja a Tisza Pártot és Magyar Pétert, ami azért sem meglepő, mert láthatóan hasonló a demokráciafelfogásuk. Emlékezetes, hogy

Magyar is többször hangoztatta, hogy börtönbe juttatja a miniszterelnököt és azokat az „oligarchákat” vagy „janicsárokat”, akik haszonélvezői a rendszernek.

Rendszeresen visszatérő kommunikációs elem a Tisza Párt elnökének beszédeiben az „út a börtönbe program”: kísérteties a hasonlóság Márki-Zay Péter imént idézett botrányos okfejtésével.

Mi több, odáig jutott, hogy szerinte a kormánypárti szavazók 99 százaléka börtönbe küldené Orbán Viktort, ha tudná a valóságot.

Márki-Zay még itt sem állt meg, párhuzamként említette a náci propagandát és a jelenlegi amerikai, Donald Trump vezette adminisztrációt. Ez az őrület határa.

Mit gondolnak, a kérdező, Szerető Szabolcs mit reagált erre a vérlázító hergelésre? Inkább hagyjuk.

Tudjuk, egy bolond mindig talál egy nagyobb bolondot, aki csodálja őt.

A hivatkozott médiumot pedig a mai napig Magyar Hangnak hívják. Lehet, hogy ideje lenne Brüsszel Hangjára átkeresztelni.

***