Szavakban forradalom, tettekben bénultság: miért képtelen az ellenzék 200 ezer aláírást összeszedni?

A képzeletbeli dobogó második helyén Kész Zoltán, egykori független országgyűlési képviselő kezdeményezése végzett. „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?” – kérdéssel sikerült 106.275 érvényes szignót gyűjtenie a politikusnak 2016-ban. Harmadik helyen Bíró Zoltán magánszemély végzett 70.722 érvényes szignóval. Ő december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról kérdezte volna az embereket.

Komolytalanság

A 29 aláírásgyűjtésből 17 olyan volt, amikor vagy nem nyújtottak be aláírásokat a kérvényezők, vagy pedig egyáltalán nem is vették fel az íveket.

Ez az adat már önmagában mutatja, hogy sem az ellenzéki szereplők, sem a magánszemélyként kezdeményezők sem vették igazán komolyan a terveiket.

Ez az egyik olvasata a dolognak. A másik pedig, hogy a mögöttünk hagyott egy évtizedben egyetlen ellenzéki párt sem rendelkezett azzal a szervezettséggel, amivel 200 ezer érvényes aláírást össze tudtak volna gyűjteni.



Itt érdemes arra emlékeztetni, hogy amikor a Fidesz még ellenzéki pártként kezdeményezett országos népszavazást, majd pedig kézhez kapták a párt képviselői az aláírásgyűjtő íveket, akkor pár óra alatt össze is gyűlt az érvényes mennyiség. Nem tartott hetekig az akkori ellenzéki párt akciója, és végül nem került olyan helyzetbe, hogy az akciója csúfosan megbukjon.

A bukás legfőbb oka

Mindez egy másik jelenségre is felhívja a figyelmünket. A 2010-es kormányváltás óta megtartott összes országos választáson az ellenzéki pártok összességében több millió voksot szereztek.

Rendkívül nagy kritika ezen erőkre nézve, hogy egy ekkora szavazói tömeggel a hátuk mögött 15 év alatt képtelen voltak olyan kérdést találni, amelyben ennek a milliós tömegnek egy kis részét legalább elérjék és rávegyék arra, hogy egy népszavazási ívet aláírjon.

Ez rájuk nézve mindenképpen egy lesújtó eredmény.



Ami még ennél is tragikusabb a számukra, hogy még a helyi népszavazási kezdeményezések terén sem képesek felmutatni komoly teljesítményt. Pedig egy helyi referendum esetén sokkal kevesebb embert kell megmozgatni, és bizonyos szempontból a sikerre is nagyobb az esély, mert egy helyi konkrét ügyet egy adott település, vagy térség lakói

sokkal közelebb éreznek magukhoz, mint egy elvontabb országos ügyet.



2024-ben csupán két településen (Márkó és Nyírád), 2023-ban csupán Pilismaróton, míg 2022-ben négy településen (Biatorbágy, Bezenye, Boncodfölde és Tata) volt helyi népszavazás. Érdekes, hogy 2018-ban még nyolc települései referendum volt, de volt olyan év (2016), amikor csak egyetlen helyi referendum volt. Jól látszik, hogy ezzel az eszközzel sem élnek igazán a pártok.



Összességében a mögöttünk hagyott több mint 15 évben a kudarcos ellenzéki politizálás egyik legjobb lenyomata, hogy képtelenek voltak egy országos népszavazást végigvinni és azt sikerre vezetni. Bár többször nekifutottak, és egyszer majdnem meg is lett a szükséges szignó, de mivel a különféle ellenzéki erők nemcsak a kormány, hanem egymás riválisai is, ezért bármelyik is kezdeményezett valamit, akkor azt a másik ellenzéki erő miden erejével megróbálta elnyomni. Így jutottak el oda, hogy a 2026-os parlamenti választás előtt legtöbbjük a megsemmisülés küszöbén áll.



Nyitókép: MTI/Illyés Tibor