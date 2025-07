Orbán Viktor Tusványoson szólal meg július 26-án, ismét nagy visszhangra készülhet a világ

A kormányfő rendszerint aktuális bel- és külpolitikai helyzetértékelést ad Tusványoson, beszédeiről rendszeresen beszámol a nemzetközi sajtó is.

A rendezvényen idén számos hazai zenekar is fellép, többek között a Hooligans, Tankcsapda, Magna Cum Laude, Neoton Família, Margaret Island, Punnany Massif, Intim Torna Illegál, Republic, valamint a Don’t Stop The Queen és Rúzsa Magdi is színpadra lép.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

