„Önmagukban a »nagy beszédek« elemzésének nem sok értelme van, túlértékeltek, túlmagyarázottak. Annyiban azonban mégis érdekesek, hogy megmutatják: mit gondolhat a beszélő, mi lehet a fejében a »helyzetről«. Ebből a szempontból Orbán Viktor mai előadása nagyon tanulságos volt. Ahogy az elmúlt hetekben is látszott: továbbra is csak kommunikációs-technikai-módszertani gondokat lát, semmilyen tartalmi vagy érdemi módosításban nem gondolkozik. A kihívást kizárólag »digitálisnak« látja, így nyilvánvalóan a megoldást is ebben az irányban keresi. Ha valóban – ahogy mondta – 80 helyen nyerne ma is a Fidesz a 106 körzetből, akkor akár elég is lenne a technikai finomhangolás, de bizony itt még a kormányhoz közel álló intézetek felméréseiből sem ez jön ki.”