Nem csak vihar a biliben: Majkának a következő fesztiválja előtt alaposan meg kell néznie, mit írt alá

A FEZEN a kezdetek óta távol tartja magát a politikától. Egy fesztiválnak, főleg egy könnyűzenei eseménynek semmiképpen nem feladata a politikai állásfoglalás és az sem, hogy egy művészt, előadót az alapján ítéljen meg vagy korlátozzon, hogy az adott produkcióban milyen közéleti áthallások lehetnek. Az előadókkal kötött szerződéseink mindegyikében benne foglaltatik, hogy kötelesek tartózkodni a direkt politikai véleményektől – válaszolta a Mandiner megkeresésére Kovács Antal, a székesfehérvári fesztivál igazgatója.

Azért kerestük meg, mert Majka Siófok és Kecskemét után a FEZEN-en lép fel, és látva a nyári szezonra hangolt előadását, vélhetően Székesfehérváron is nyilvános kivégzést imitál a Csurran, cseppen című kormányellenes dal végén. Debrecenben ezt a jelenetet kiskorúak is végignézték, a FEZEN igazgatója pedig megerősítette, hogy mivel az esemény családbarát, szülői felügyelettel a gyerekek ezt a koncertet is látogathatják, igaz, a szervezők hangsúlyozzák, hogy a kiskorúak védelmében mindenkit csak saját felelősségre hozzon ki az édesanyja vagy édesapja.

Természetesen a FEZEN is elhatárolódik minden erőszaktól és az arra való buzdítástól is. Ezen a fesztiválon a zene a közös nyelv, politikai oldaltól függetlenül. Rendkívül széles a korosztályi, földrajzi és műfaji spektrumunk is, semmiféle kirekesztésben vagy ideológiai megosztásban nem veszünk részt, ahogy senki véleményét sem kívánjuk befolyásolni.

– szögezte le Kovács Antal.

Mint elsőként megírtuk, a Campus Fesztivál szervezői vasárnap este közleményben tudatták, hogy elhatárolódnak mindenféle erőszaktól, a politikai felhangoktól, valamint a színpadi produkciók félreértelmezhető műsorelemeitől is. Debrecen polgármestere, Papp László pedig lapunk kérdésére úgy fogalmazott: a színpadon történő produkciókért és annak következményéért kizárólag a produkciót létrehozó előadó és stábja a felelős, és semmiképp nem a szervezők, a közönség, a fesztiválozók.