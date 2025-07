Orbán Viktor: Ukrajna folyamatosan fenyegeti Magyarországot! – élőben a rádióinterjú

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, Tusnádfürdő a magyar politika kiszabadulása. A politikában a perspektíva rendkívül fontos, mivel a politika sokszor egy olyan világ, ami a napi ügyek intézésével foglalkozik, ezért fontos a kiszabadulás ebből a szűk perspektívából – tette hozzá.

Itt a szabadegyetemen nem azt csinál mindneki amit akar, hanem távlatokat nyit előttünk.

Orbán Viktor közölte, tavaly azt mondta, van magyar nagystratégia, de nem tudta a lényeges elemeit bemutatni, de holnap erre is sor kerül. A kormányfő kifejtette, határai az államnak vannak, míg a nemzetnek nincsenek. Tőlünk elvettek dolgokat, és határon kívül maradt a magyar népesség egyharmada, így a nemzet és az állam határai nem esnek egybe – tette hozzá. Itt Tusnádfürdőn mindig emlékeztet minket ez a helyzet, és a magyar jövőben a határon túli részeknek is helye van – mondta. Nemzetben kell gondolkodni, és nem csak az államhatárokon belül – fejtette ki a kormányfő.

Ez a legnagyobb politikai találkozó a határon túli magyarok világában.

Felelősség

A magyar kormánynak felelősséget kell viselni a határon túli nemzetrészek iránt is, bár 1990 után ez még nem volt egyértelmű – mondta Orbán Viktor. Szólt arról is, hogy Románia esetében már 13 milliárd dolláros forgalom bonyolódik le.

230 ezer fiatal tanul magyarul a Kárpát-medencében, és ez a magyar nemzetben való gondolkozás alapja.

Elvittük az autópályákat az államhatárokig, és Erdély esetében már négy helyen lesz autópálya kapcsolat – ismertette.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy tavaly sikerült Romániát felvenni a schengeni övezetbe, ez egy hatalmas tette volt a magyar uniós elnökségnek. Éppen ezért az Ilie Bolojan kormányfővel találkozó jó alapról indult. Mivel a miniszterelnökök gyakran cserélődnek, ezért fontos a kapcsolatok fenntartása. Komoly gazdasági kihívások vannak Romániában, és komoly felkészülést igényel ez – tette hozzá. Jó esélye van Romániának, hogy úrrá legyen Bolojannal a válságon.

Nehéz helyzetben van Ukrajna

Ukrajna kapcsán azt mondta Orbán Viktor, hogy egy éve Kijevben járt, és tárgyalt Zelenszkijjel. Akkor figyelmeztette az ukrán elnököt, hogy az idő nem neki dolgozik. Zelenszkij visszautasította a magyar ajánlatot – tette hozzá. Orbán Viktor szerint egy éve tragikus döntést hozott az ukrán elnök, egy éve sokal kedvezőbb körülmények között lehetett volna békét kötni – tette hozzá. De ez az ukránok dolga. Most Brüsszel erőlteti az ukránok uniós tagságát, és ez számunkra elfogadhatatlan. Ha felvesszük Ukrajnát, akkor felvesszük a háborút is – mondta Orbán Viktor.

Borzalmas pusztítással járna ez, és Magyarország elemi érdeke, hogy kitartson az ukrán uniós tagsággal szemben.

Magyarország pusztulását okozó külpolitikát sohasem fogunk támogatni – mondta Orbán Viktor.

Egy rendezett együttműködésre van szükség Ukrajnával, de nem uniós tagságra.

Ukrajna egy ütközőállam Oroszországgal kapcsolatban, és nem akarunk ebben osztozni velük, tagság nem, de stratégiai együttműködés igen –

tette hozzá. Most nem erről van szó, hanem tagságról. Ukrajna folyamatosan fenyegeti Magyarországot, ezért higgadság kell – mondta Orbán Viktor. Az ukránok egyre jobban épülnek be a magyar politikába, és beépültek a médiába is, és pártjaik is vannak (Tisza, DK), valamint a szakértői világba is – tette hozzá. Mindezzel szemben védekeznünk kell, és nem fogunk hezitálni – mondta.

A kormányfő kifejtette, a Magyarországon egy évben kifizetett éves nyugdíj 18 szorosát kapná meg Ukrajna, ha elfogadnák az új uniós büdzsét.

Minden európai ember vesztese az ukrán ügyeknek, mivel feleslegesen égetjük el ezeket a pénzeket. Van néhány nagy nemzetközi cég, amely hatalmasat kaszálna, ha megérkeznének az uniós pénzek Ukrajnába.

Orbán Viktor kifejtette, jelentősen torzítaná az uniós piacot, ha az ukrán mezőgazdaság része lenne az uniónak. Felháborítónak nevezte, hogy a Tisza Párt egyik szakértője csimpánzoknak nevezte a gazdákat, de legalább a baloldal korábbi kormányfőjelöltje (Márki-Zay Péter) még trágyával etetett gombának nevezte a jobboldali szavazókat, tehát van egyfajta egyedfejlődés.

