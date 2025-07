Mintha mi sem történt volna Ukrajnában: egy szót sem ejtett Magyar Péter a halálra vert kárpátaljai magyarról a Tisza kongresszusán (Videó)

„Nem Peti vagy éppen Klára kell, hanem egy új út kell” – szögezte le Magyar Péter. A pártelnök eztán felidézte az Ukrajna csatlakozását is megszavazó felmérésük eredményeit, majd belengette, hogy a következő időszakban egyre több részletét ismertetik majd meg „az Út a működő Magyarországhoz programnak”.

De a pártelnök belengette azt is, hogy

nem azt ígérjük, hogy minden könnyű lesz, de azt bizton állíthatjuk, hogy ez az egyetlen út, ami kifelé vezet abból, ahová az utóbbi 20 évben kerültünk”.

A pártelnök közölte, hogy egy fajta New Dealt ajánlanak.

Ennek keretén belül Magyar Péter kissé furcsán magabiztosan közölte, hogy a Tisza kvázi egy csapásra modernizálná a vasúti közlekedést, megoldaná a lahatási válságot, csökkentené a rezsit, megreformálná az oktatást, segítene a devizahiteleseknek – vagyis minden olyan területtel foglalkozna majd, amellyel a jelenlegi kormány foglalkozik.

Magyar Péter beszédében aztán konkrétumok nélküli ígéretett tett a világ legtehetségesebb elméinek hazahozására, majd feltette magának a kérdést, hogy miből lesz pénz minden ötletre.

Jönne az elszámoltatási „szuperjogokkal” rendelkező hivatal

Válaszként nemes egyszerűséggel – beszédében egyébként feltűnően sokszor – közölte, hogy a Tisza Párt (is) haza tudná hozni a még politikai okból visszatartott uniós forrásokat (a még Brüssszel által visszatartott 8 ezer milliárd forintot), de mint a Tisza Párt elnöke fejtegette: ők megszüntetnék a számukra nem szimpatikus, „propagandát kiszolgáló intézményeket” is.

Utóbbi lépéssel (Magyar Péter korábbi kijelentése mentén tehát szinte az összes jelnlegi kormánypárti és nem kormánypárti médium felszámolásával) a Tisza-vezér szerint ugyanis évente 500-1000 milliárd közpénzt spórolnak majd.

A Tisza-vezér szerint továbbá 1600 milliárd forintot lehetne összespórolni egy „átláthatóbb közbeszerzési rendszerrel”, valamint azzal is, hogy „a gazdaságpolitika hitelességének helyreállításával” szerinte 300-1200 milliárd forintot lehet megspórolni évente.

Arról, hogy a fentieket milyen adatokra építve határozta meg a Tisza Párt elnöke, a politikus beszédében nem tett említést.

De bejelentést is tett a Tisza Párt elnöke.

A leendő Tisza-kormány haladéktalanul létrehozza a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt”

– közölte Magyar Péter, rámutatva, hogy annak feladata az ellopott közvagyon visszaszerzése lesz.

A Tisza Párt elnöke szerint ez a szervezet „szuperjogokkal” rendelkezik majd és egy „makulátlan”, politikától független személy fogja vezetni. De őt Magyar Péter nem nevezte meg.

Ez a szervezet Magyar szerint megkeres majd kormánytisztviselőket és közalkalmazottakat is, „de csak tanúként.” „Tudjuk, hogy szeretnétek ti is szabadon, a hivatásotoknak megfelelően élni és dolgozni” – üzente nekik némileg furcsán a Tisza Párt elnöke, mintegy megengedve, hogy ők is tagjai lehetnek az „új Magyarországnak”.

A nem Messiás, aki szerint Orbán Viktor jobban tenné, ha...

A Tisza Párt elnöke a beszéde szerint borítékolható kormányváltás kapcsán közölte:

szerinte jobban tennék Orbán Viktorék, ha már csak ügyvivő kormányként működnének és nem rohangálnának uzsorakamatért kapott hitelért.”

Itt a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy a kormány szerinte hitelt akar felvenni Kínától, hogy képes legyen azt elosztogatni.

Ezzel szemben a valóság az, hogy nem Magyarország, hanem Magyar Péter EP-s pártcsaládjának támogatását élvezve, épp az Európai Bizottság szeretne újabb, immár 100 milliárd eurós hitelt felvenni Ukrajna számára. A tervek szerint a pénzek 2028-tól kerülnének kifizetésre, hosszú távú, több éves pénzügyi elköteleződést róva az uniós tagállamokra – így Magyarországra is. Ez az összeg magában foglal egy 50 milliárd eurós alapot, amely vissza nem térítendő támogatásokat és kedvezményes hiteleket biztosítana 2027-ig Ukrajnának. Emellett az EU a G7-ekkel közösen egy 50 milliárd dolláros hitelmechanizmust is életre hív, amelyet a befagyasztott orosz állami vagyon kamataiból finanszíroznának. A most tervezett, újabb 100 milliárdos csomag szintén ezen a modellen alapulna. Kérdés már csak, hogy Magyar Péter EP-képviselő párttársai ehhez is ukrajnás zászlós pólóban aszisztálnak-e majd.

***

Nyitókép: Képernyőfotó/Facebook