Közel a végjáték: mire számíthatunk Magyar Péter mentelmi ügyében az Európai Parlamentben?

Magyar Péter a közösségi oldalán posztolt a meghallgatással kapcsolatban, amely EP-képviselőként élvezett mentelmi jogának felfüggesztése ügyében tartanak. Nem a konkrét vádakra reagált, inkább figyelemelterelő retorikai eszközökkel igyekezett elterelni a fókuszt az eljárás jogi aspektusairól. Az ellenzéki politikus bejegyzésében kijelentette, hogy csak akkor hajlandó lemondani a mentelmi jogáról, ha Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Tisza Párt elnöke jól láthatóan ezzel a feltétellel is igyekszik politikai síkra terelni a kérdést – olvasható a Faktum elemzésében.

Polt Péter legfőbb ügyészként három ügyben kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

Az egyik esetben az ügyészség azt állítja, hogy Magyar a Dunába dobott egy mobiltelefont, míg a másik két ügyben becsületsértés miatt indult eljárás a politikus ellen, Simonka György volt fideszes képviselő, valamint a Mi Hazánk Mozgalom feljelentése nyomán. Az elemzés rámutat, hogy a parlamenti mentelmi jog célja nem a büntetlenség biztosítása, hanem a törvényhozás függetlenségének és a képviselők szabad munkájának védelme. Ennek értelmében nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a képviselőt közönséges bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, különösen ha az eljárás nem politikai tevékenységhez kötődik.

Kettős mentelmi jog

A mentelmi jog felfüggesztését tehát nem csak lehetőségként, hanem az igazságszolgáltatás működőképességének garanciájaként is kezelni kell, különösen megalapozott gyanú esetén. Az Európai Parlament képviselőit kettős mentelmi jog illeti meg. Egyrészt a saját országukban a nemzeti parlamenti képviselőkével azonos védelmet élveznek, másrészt más tagállamokban külön uniós védelem alatt állnak. Ez a védelem kizárólag a mandátum gyakorlásával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik, így minden más ügyben az Európai Parlament dönthet a jog felfüggesztéséről.

Az eljárás menete világos és szabályozott. A nemzeti hatóságok, például az ügyészség, a parlament elnökéhez nyújtanak be kérelmet. Az elnök ezt bejelenti a plenáris ülésen, majd az ügy az Európai Parlament Jogi Bizottságához kerül, amely megvizsgálja az indítványt, és meghallgatja az érintett képviselőt – általában zárt ülésen. A bizottság ezt követően ajánlást készít, amelyet követően a plenáris ülésen a képviselők egyszerű többséggel döntenek a mentelmi jog felfüggesztéséről. Ugyanakkor a Parlamenti szabályok megkövetelik, hogy a többség

az összes EP-képviselő legalább felénél többet képviseljen – a 705 fős összlétszám esetén minimum 353 igen szavazat szükséges, függetlenül a ténylegesen jelenlévő vagy leadott voksok számától.

A döntés megszületése után az EP elnöke haladéktalanul értesíti a nemzeti hatóságokat. Fontos megjegyezni, hogy ebben a szakaszban senki sem arról dönt, hogy az adott képviselő bűnös-e vagy sem, pusztán azt vizsgálják, hogy jogilag lehetséges-e a mentelmi jog felfüggesztése vagy nem. Ez biztosítja, hogy a politikusok ne élhessenek vissza a pozíciójukkal, és ne bújhassanak a mentelmi jog mögé a jogi felelősségre vonás elől.

Várható következmények

Ha Magyar Péter mentelmi jogát végül megvonják, véget érhet a hosszú ideje tartó jogi és politikai huzavona. A kormányközeli média várhatóan kiemelt figyelmet kíséri majd a bírósági tárgyalásokat. Mindez komoly károkat okozhat Magyar számára, hiszen évek óta tudatosan építette az európéer, brüsszeli „jótanuló” imázsát, aki retorikai szempontból ugyan nem mindenben ért egyet, mégis a tettek tekintetében belesimul a brüsszeli politikai fősodorba. Ez a kép – amely kifejezetten a hazai balliberális szavazóbázis számára fontos – könnyen éles kontrasztba kerülhet egy esetlegesen büntetőeljárás miatt.

A kialakuló helyzet ráadásul Magyar korábbi kampányígéreteivel is ellentmondásban van. A 2024-es EP-választási kampányban még határozottan bírálta a mentelmi jog intézményét, sőt egy nyilvános fórumon kijelentette, hogy „eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme”. Ezzel szemben most sok ideig épp a mentelmi jog fenntartásában volt érdekelt. Ezen jog esetleges elvesztése nem csupán a korábbi ígéreteivel való szembesítés kockázatait hordozná magában, de az esetleges jogi felelősségre vonás is jelentősen ronthatná a hitelességét a választók szemében.

