„Kedves Majka! Azt mondtad és azt írtad most is a második mondatodban, hogy nem reagálsz, nem válaszolsz. Ehhez képest ez már a sokadik magyarázkodó posztod a témában és láttam az RTL-nek is nyilatkoztál. Magyarul még ebben sem mondasz igazat.

De megértem, hogy elkezdtél magyarázkodni, hiszen te is érzed, hogy túllépted a határt. Egy olyan időszakban, amikor az amerikai elnököt és a szlovák miniszterelnököt is le akarták lőni, egy miniszterelnök kivégzését imitálni a színpadon, különösen nem fér bele. És ezt tudod te is, ezért próbálod most átkeretezni az egészet és áldozati pózban tetszelegni…

Különösen szomorú, hogy az RTL-nek adott nyilatkozatodban arra utaltál, szerinted ez kell a fiataloknak…”