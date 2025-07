Két legyet ütne ezzel egy csapásra a Tisza Párt fővárosi szövetségese. Egyrészt elvonná az uniós pénzek egy részét az államkasszából, hogy azt a saját zsebe felé terelje, másrészt megszabadulna attól a tehertől is, hogy a számvevőszék javaslatai után eleget kelljen tennie annak a jogos követelésnek, hogy végre állítsa vissza a törvényes állapotokat, befizetve a szegényebb településeknek járó szolidaritási hozzájárulást. De ha mindez csak csúnya összeesküvés-elmélet is a részünkről, arra szinte mérget vehetünk, hogy Kamugeri panaszkodni ment Ursulához, előadva a szegény rokont, aki önhibáján kívül esett áldozatául a diktatúra önkényének. Ebben az esetben pedig újabb jogállamisági vizsgálatok is várhatók, ezúttal egy budapesti főházmester feljelentése alapján.