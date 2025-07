Íme a bizonyíték: a Tiszának már papírja is van arról, hogy a háború pártján állnak!

Már papírjuk is van a háborúpártiságról

Orbán Balázs hétfői Facebook-bejegyzésében egy táblázatot tett közzé a Von der Leyen sorsát meghatározó szavazás részleteiről.

„A napnál is világosabb: a TISZA Párt képviselőcsoportja összezárt a DK frakciójával és a Momentum korábbi pártcsaládjával – közösen mentették meg a bizottság elnökét. A számok makacs dolgok. Gratulálunk, most már papírjuk is van róla, hogy a háborúpárti brüsszeli elithez tartoznak” – fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója, aki az alábbi képet osztotta meg oldalán: