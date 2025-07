Ilyen nincs: Magyar Péter tanácsadója már megint izomból beleszállt a Fidesz-szavazókba

Mint ismert, a „zöldbáróként” is emlegetett szakember – aki tavaly ősszel állt be Magyar Péter mögé, és saját bevallása szerint pénzzel is támogatja a politikust – nem először tesz ledegradáló és meghökkentő közéleti kijelentéseket. Hónapokkal ezelőtt azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy azóta eltűnt Facebook-posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre. Nemrég pedig egy bécsi cannabisbolt működését reklámozta.