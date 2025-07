„Orbánéknak «nincs hatalmuk felettünk» – szavalta hipnotikusan Karácsony Gergely az őt éltető seregletnek, miközben jobb kezével szabályosan lendített, és négy másodpercig kitartotta a mozdulatot. Látszik, hogy szívből jött neki, lélekből. Ha van freudi elszólás, akkor létezhet freudi „elmozdulás” is. Egy fölszabadult, győzedelmes pillanat volt, s Gergőből kibukott a benne lakozó, elfojtott Oberst-Gruppenführer. Ami persze érthető. Mi is lehetne nagyobb siker neki, mint mikor az ő városkája (de legalábbis százezer ember) egyszerre élteti és ünnepli az új világvalláspótlékot: az LMBTQ-t? (Leánykori nevén: a szodomizmust.)

Hogy a főpolgármester kommunikációs csapata utólag magyarázkodik meg hápog, hogy a főni nem is karlendített, csupán a karmelitára mutogatott, az végül is lényegtelen. (Jobbra előre lengetett, pedig mögötte volt a kolostor.) Miként a 24.hu szerecsenmosdatása is, akik szerint a nyitott tenyér az egy fityisz. Vicces csapat.

Minden kornak megvannak a maga diadalmenetei. Rómában trium­phusokkal köszöntötték győztes hadvezéreiket. A menetben ott vonultak a diadalmas sereg tagjai és a legyőzött ellenség vezérei, a hadifoglyok, szekereken pedig a hadizsákmány. Aztán a római hagyományt átvevő német Harmadik Birodalomban is ilyen diadalmenetekkel ünnepelték a fél Európát einstandoló Führert. S közben teljes természetességgel lendítgettek, így köszöntve a nagy embert. Akárhogyan is: a szombati budapesti homokosparádé is egy diadalmenet volt. Ennek a «civilizációnak» ez jutott. A betiltástól izgalomba jött, ezért csapatostul elősereglő elemek azt ünnepelték, hogy szerintük legyőzték a valláspótlékuk főpapjai által patás ördögnek kinevezett Orbán Viktort.”