„Ha a Pride-ra volt pénz, a híd felújítására is legyen” – üzent a fővárosnak Pesterzsébet fideszes alpolgármestere

Mint arról a Mandiner is beszámolt, beszakadt a járda a Gubacsi híd egy pontján. A Telex cikkében idézte egy olvasóját, aki kedd este 8 óra körül vette észre, hogy a híd déli oldalán, a pesterzsébeti hídfőhöz közel beszakadt a gyalogos út és az az alatti hídszerkezet.

A portál hozzátette, hogy a BKK tájékoztatása szerint az érintett szakasz a Budapest Közút felügyelete alá tartozik. Valamint arra is felhívták a figyelmet hogy

a Csepel-szigetet és Pesterzsébetet összekötő Gubacsi híd Magyarország egyik legfontosabb vasúti hídja, ám ennek ellenére régóta rossz állapotban van.

A Budapest Közút a történtek nyomán közleményt adott ki, melyben azt írták, a híd járdáját a teljes hosszon megvizsgálják, a szükséges javításokat pedig előkészítik és megkezdik.

„A gyalogosok közlekedése az északi oldalon, a vasút mellett lévő kerékpárúton lesz biztosított, itt ideiglenesen gyalog-kerékpárutat jelölünk ki. A gyalogosok közlekedésének segítése érdekében a híd csepeli oldalán beton elemekkel védett középszigetet alakítunk ki. Tekintettel arra, hogy a járda használhatósága a jövőben is bizonytalan, a középsziget helyén kijelölt gyalogátkelőhely létesítésére vonatkozó tervet soron kívül elkészítjük, és megkezdjük annak engedélyeztetését” – ismertették a kommünikében.

Megszólalt az alpolgármester

Havasi Zoltán, Pesterzsébet fideszes polgármestere közösségi oldalán reagált a történtekre. Bejegyzésében leszögezte, az önkormányzat azonnal felvette a kapcsolatot a Budapest Közúttal, és minden rendelkezésünkre álló eszközzel azon vannak, hogy haladéktalanul megoldást találjanak, és helyreálljon a biztonságos közlekedés.

A kormánypárti városatyát a Mandiner is megkereste. Havasi érdeklődésünkre elmondta, hogy a gubacsi híd állapota – melynek a gyalogátkelő szakasza szakadt be kedden – már évek óta köztudottan rossz állapotú. „Ez egy fontos átjáró Csepel és Pesterzsébet között, ahol autós és kerékpáros közlekedés is zajlik a gyalogátkelő mellett.

Ahogy a felvételeken is látszik, a mostani eset már egy évek óta elhúzódó felújítás hiánya miatt történt”

– húzta alá.

A kerület alpolgármestere lapunknak megjegyezte, hogy

nem ez az első alkalom, hogy Pesterzsébet károsultja annak, hogy a főváros és a főpolgármester nem végzi el a munkáját.

Felidézte, hogy tavaly decemberben a Ferenc út szakadt be. „Annak az utcának a felújítására is csaknem 5 éve várunk, mégsem történt érdemi lépés a fővárosi városvezetés részéről. S több ilyen rész is van, ahol az elmaradt fejlesztésekre várunk” – hangzott el.

Havasi Zoltán a Mandinernek is megerősítette, hogy az azonnali intézkedéseknek köszönhetően az érintett szakaszt már lezárták, és most azon dolgoznak minden erejükkel, és közvetítik a főváros felé is, hogy ezt a szakaszt mielőbb helyre kell hozni és biztonságossá kell tenni.

De nemcsak a beszakadt részt, hanem az egész hidat és a gyalogátkelő szakaszt is át kell vizsgálni, hogy mind a csepeliek, mind a pesterzsébetiek biztonságosan közlekedhessenek”

– szögezte le.

Az alpolgármester ugyancsak kérdésre válaszolva, elmondta, hogy bár pontosan nem tudja megmondani, mikor tudják „orvosolni” a kialakult helyzetet, de folyamatos, napi kapcsolatban vannak a Budapest Közúttal. Az önkormányzat munkatársai már szerdán is értek tőlük tájékoztatást arról, hogy mi az ütemezési terve ennek a helyreállításnak. Most arra várnak, hogy ezt megküldje a főváros.

Ha a hétvégi Pride-ra jutott pénz, akkor erre a felújításra is legyen”

– zárta nyilatkozatát Havasi Zoltán.

„Ez nem természeti katasztrófa, a halogatás és a felelőtlen városvezetés következménye”

A történtek kapcsán Gulyás Gergely Kristóf, a fővárosi közgyűlés fideszes képviselője is reagált a történtekre Facebook-oldalán. Mint írta,

ez nem természeti katasztrófa, hanem az elmaradt karbantartások, a halogatás és a felelőtlen városvezetés következménye”.

Gulyás felidézte, hogy a híd állapotáról régóta tudni lehetett. A figyelmeztetések megvoltak. „A kérdés az: miért nem történt semmi? És legfőképpen: mit tett Vitézy Dávid, a fővárosi közlekedési bizottság elnöke, hogy megelőzzük ezt?” – sorolta a kérdéseit, melyeket meg is válaszolt. A városatya úgy fogalmazott,

a válasz: semmit. És nemcsak bizottsági elnökként, hanem korábbi BKK-vezérként sem foglalkozott érdemben a hidak állapotával.

A BKK évtizedes tétlensége ide vezetett – abban az időszakban is, amikor Vitézy irányította a céget” – emlékeztetett.

Gulyás Gergely Kristóf posztját azzal zárta: „Budapest megérdemelne egy olyan közlekedéspolitikát, ahol nem a kampány a fő feladat, hanem a munka. De dolgozni – az láthatóan nem tartozik Vitézy prioritásai közé” – bírálta a Podmaniczky Mozgalom vezetőjét, közlekedés és városmobilitási szakértőt.

