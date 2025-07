Egyre súlyosabb ez a szeretetország

2025. július 19. 17:24

Az Orbán-gyűlölők táborában most mindenki pornós akar lenni, csak mert kiderült, Official The Man egyik önkéntese az volt.

2025. július 19. 17:24

Kacsoh Dániel Facebook

„Én ezt már komolyan nem értem… Az Orbán-gyűlölők táborában most mindenki pornós akar lenni, csak mert kiderült, Official The Man egyik önkéntese az volt. Ha egy fideszesről derülne ki ugyanez, morális válságról hadoválnának, meg »ilyenek ezek az orbánisták« jellegű dumák mennének. Persze, miután egyes feminista jogvédőket már az sem zavar, hogy kedvencük bántalmazta az exfeleségét, az lenne a furcsa, ha nem az alábbihoz hasonló posztok születnének… Egyre súlyosabb ez a szeretetország!” Nyitókép: Képernyőfotó

