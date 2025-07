Cudar időjárás, zivatar és jégeső érkezik – kiadták a narancs figyelmeztetést!

Hosszú idő után változás áll be időjárásunkban – hívta fel a figyelmet a HungaroMet – írja a Magyar Nemzet.

Vasárnap egyre közelebb kerül térségünkhöz egy északnyugat-európai ciklon, melynek előoldalán meleg és nedves levegő áramlik felénk.

Már a hajnali óráktól elsősorban az északnyugati és nyugati országrészben előfordulhatnak záporok, zivatarok.

Napközben egyre nagyobb területen növekszik a zivatar kialakulásának esélye, különösen a Dunántúlon, de az Északi-középhegység térségében és az Alföldön is előfordulhatnak akár hevesebb viharok is. A zivatarok környezetében viharos széllökésekre, intenzív csapadékra és jégesőre is számítani lehet.

Estére átmenetileg csökkenhet a csapadékhajlam, de késő estétől északnyugat felől egy újabb hidegfront érkezik, mely ismét fokozza a zivatarveszélyt.

Kiadták a narancs figyelmeztetést

Vasárnap az Alföldön és a Dunántúl keleti felén a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 °C-ot, a déli és délkeleti megyékben pedig a 27 °C-ot is.

A meteorológiai szolgálat elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott ki zivatarok veszélye miatt az ország nagy részére, kivéve Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéket. Győr-Moson-Sopron vármegyében ezen felül felhőszakadás veszélye miatt is érvényes az elsőfokú figyelmeztetés.

Másodfokú, narancsszínű figyelmeztetést adtak ki Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyékre a 27 °C feletti napi középhőmérséklet miatt. Baranya, Somogy, Fejér, Pest, Heves és Hajdú-Bihar megyékben 25 °C feletti középhőmérséklet várható, itt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

