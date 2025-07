„Felhévizy talált magának a héten egy szenzációs helyet, ahova a nagy meleg elől pár órára el tudott menekülni. Ez a hely pedig nem volt más, mint a házuk pincéjében működő Orbán Viktor Akciócsoport klubszobája. Kellően hűvös, otthonosan berendezett helyiség. A falakat innen-onnan megszerzett, ma már relikviának számító régi választási plakátok díszítik.

Korabeli Fidesz-, MDF-, kisgazda- és meglepetésre, még SZDSZ-plakát is fellelhető a gyűjteményben. Kényelmes kanapék és két fotel is helyet kapott a viszonylag tágasnak mondható térben. Könyvespolcokon sorakoznak a klubtagok által közkinccsé tett könyvek, főként politikai témájúak, de akad szépirodalom is a választékban. Félix szívesen jött le a héten olvasgatni és természetesen írni is a hűvös klubszobába. Itt találkozott a ház gondnokával, Krasnyánszky Zoli bácsival, aki Reinfrank néni mellett a ház lelke, motorja.

Ő tartja tisztán ezt a kis ékszerdobozt is, de megszereli a villanyt és a csöpögő csapokat is a lépcsőházban. Igazi mindenes, régivágású nyugdíjas szaki. Ráadásul hatalmas Fradi-szurkoló, vele szokta Félix kiértékelni és megbeszélni a Fradival kapcsolatos híreket. Zoli bácsi most nem volt a legvidámabb kedvében, mert nagyon kiakasztotta egy cikk, ami a balos Népszavában jelent meg Vincze Attila tollából, a címe: Kubatov szégyene. Nos, ez az írás valóban vérlázító, aljas és a szerzőjének a szégyene. Érdemes belőle egy rövid részletet felidézni: »Akinek láthatóan elege van a Kubatov-féle alpáriságból, ámbátor sem a Fidesz választóit, sem az FTC szurkolóit nem szerencsés általánosságban a pártigazgató erkölcsi és szellemi szintjével azonosítani. Azt az FTC korábbi elnökeihez kell viszonyítani. A klubalapító nagypolgári Springer Ferenc doktorhoz. Vagy akár a kommunista tsz-elnök Furulyás Jánoshoz, esetleg a kisgazda Torgyán Józsefhez. De az FTC 1899-es alapításától egyikük sem okozott förtelmes modortalanságával akkora tekintélyvesztést, mint a jelenlegi vezető, aki egy idegenbeli mérkőzésen a VIP-részlegben rendezett kéretlen peep show-t, amikor az ott lévők megrökönyödésére csókolgatni kezdte új barátnőjét.«

Ez a cikk egy provokatív, bicskanyitogató írás, de ami a legfelháborítóbb, az a személyeskedő stílusa.”

Nyitókép: Kubatov Gábor Facebook-oldala