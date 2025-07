Az óellenzék már annak is örül, ha a Pride fényéből egy sugár rájuk vetül

Másfelől Karácsony 2021-es őszi alakítása – amikor „elütötte a villamos”, holott a közelében nem járt a síneknek, így Márki-Zay Péter lehetett a baloldal miniszterelnök-jelöltje – sokakat eltántorított attól, hogy országos politikusként tekintsen rá; sőt

a helyi politikában is megkérdőjeleződött a szerepe, nem véletlen, hogy Vitézy Dávidot csak paraszthajszállal előzte meg a tavaly júniusi főpolgármester-választáson.

De, hogy Karácsony most nagyon meg van elégedve a teljesítményével – és alaposan el is fáradt a munkában – azt egy szerdai Facebook-posztja jelzi: egy vízpartról jelentkezett be, és mosolyogva adja mindenki tudtára, hogy kivett pár nap szabadságot...