A műmájereskedő Dobrev megpróbálja leplezni a DK katasztrofális válságát

Az, hogy mekkora bajban van a Demokratikus Koalíció, azt az elnökének a pride-on bemutatott produkciója is jól illusztrálja. Dobrev Klára egy maroknyi DK-s élén olyan bulihangulatba került a parádén, hogy azt még egy első bálozós tinilány is megirigyelhette volna. A felkarjára szivárványos szívecskés matricát ragasztott, a ruhájára a szíve fölé kitűzőt tett és a csuklóját is feldíszítette, így énekelt, táncolt, fogait villantva szakmányban gyártotta a szelfiket.