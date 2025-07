Sőt: a Hamász 2023. október 7-i izraeli támadását vádak szerint ünnepelték. Azt a támadást, amikor a terroristák válogatás nélkül gyilkoltak civileket (gyermekeket is!), nőket és gyermekeket (!) erőszakoltak meg, embereket raboltak stb. Mert ezt tette a Hamász 2023. október 7-én. A Kneecap október 8-án az X-en szolidaritását fejezte ki a »palesztin küzdelemmel« (Palestinian struggle). A poszt szövege: »Solidarity with the Palestinian struggle«, mellékelve egy képpel, ahol a banda tagjai egy palesztin zászló alatt állnak egy belfasti épület előtt.

Több neves európai és brit fesztivál (például a spanyol Bilbao BBK Live, az Electric Picnic, a glasgow-i TRNSMT és a svéd Way Out West) lemondta a Kneecap fellépését, részben a fenti kijelentések és cselekmények miatt, amelyek szerintük túllépnek a politikai véleménynyilvánítás határán és antiszemitizmusnak minősülnek. Az ügy egyértelműségét mutatja, hogy nemcsak kormányzati szervek, hanem fesztiválszervezők, civil és vallási szervezetek is antiszemitizmusnak és gyűlöletbeszédnek minősítették a Kneecap tevékenységét.

Van tehát valami, ami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, de azért nem jelenthetjük ki erről a valamiről, hogy egy kacsa, mert ő azt mondja magáról, hogy nem kacsa. Ahogyan a művelt pesti mondaná: ezt így hogy?! Magyarország kormánya három évre kitiltotta a Kneecap tagjait hazánkból arra hivatkozva, hogy nyíltan antiszemita gyűlöletbeszédet folytatnak és terrorszervezeteket dicsőítenek.”