A pofátlanság iskolapéldája: úgy beolvastak Puzsérnak és tiszás segítőjének, hogy mi is belepirultunk (VIDEÓ)

Emlékeztetett rá , hogy „a tiszás Barna Judit nem csak a bulinegyed lobbijának dolgozott, de Puzsér kocsmájának is. Vitézy pedig korábban is záratott le utcákat kocsmák kedvéért. Mi ezzel nem értünk egyet. A belvárosi elnéptelenedés így is drasztikus, nem lehet az ott élő embereket elüldözni a bulituristák miatt, akik nem tisztelik a városunkat”.

Budapestnek minőségi turizmusra és minden esetben a kerületben élők érdekeinek a figyelembe vételére van szüksége, nem pedig újabb kocsmalobbistákra

– vonta le a következtetést Szentkirályi Alexandra.

