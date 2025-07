A koncertjén erőszakot reklámozó Majkának nagyon sok csurran, cseppen – és mindent megtesz, hogy ez így is maradjon

Én szeretem a zenédet, sok koncerteden ott voltunk, de a politika nem a színpadra való. A fesztiválokra a Fidesz szavazói is vesznek jegyet. Miért kell ez?

– teszi fel a kérdést egy hozzászóló.

Más arra hívja fel Majka figyelmét, hogy sok fiatal tekint rá példaképként, az ilyen erőszakos cselekmények pedig nem egy fesztivál koncertjére valók.

Szerinted a kormánypártiak hogyan érezték magukat a közönségben, vagy akik egyáltalán nem politizálnak? Szégyen vagy!

– írta egy Facebook-felhasználó, míg más arról kérdezte Majkát, miért pont most lett számára ennyire rossz a kormány.

Kormányellenes dal, majd a végén a miniszterelnököt játszó énekest stilizáltan fejbelövik. Kicsit sem nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy ez a jelenet a szeretetre vagy az erőszakra buzdít

– reagált egy kommentelő arra, hogy Majka szerint szó sincs uszításról. Valaki pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor már magyarázkodnia kell egy előadónak, ott valami nem jól sült el.

Nem kell a szórakoztatóipar mögé bújni, Majka. Tényleg túltoltad

– szögezte le egy hozzászóló, más pedig azt írta, lehet kritizálni a kormányt, senki nem állítja, hogy hibátlan, de azért a jó ízlés határát fel kell ismerni.

Majka nem először táncol vissza

Nem meglepő tehát, hogy Majka ezúttal is magyarázkodott, ahelyett, hogy felvállalta volna, mire akart célozni valójában. Amikor ugyanis kijött a Csurran, cseppen című kormányellenes száma és klippje, amelynek nézettsége rekordokat döntött, az előadó kikérte magának, hogy bármelyik politikai oldalhoz besorolják. „Ahogy eddig, ezután sem kívánok politikai oldalakhoz sorolni (nem is járulok hozzá a dal ilyen felhasználásához). […] Az én zeném továbbra is mindenkinek szól. Oldalaktól függetlenül. Én mindig Majka leszek…” – írta a közleményében.

Minden a pénzről szól?

Ahogy annak idején a Csurran, cseppen című klip utózöngéivel foglalkozó cikkünkben mi is kitértünk rá,

Majka hirtelen kormányelennes kirohanása látványosan egybeesett azzal, hogy a TV2-től átigazolt a köztudottan kormányellenes RTL-hez.

A liberális csatorna elvárásait tehát ezel minden bizonnyal kielégítette, csakhogy a rajongóival kapcsolatban már nehezebb lehet a dolga.