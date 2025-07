„Továbbra is zseniálisnak tartom azokat a valóságmagyarázatokat, melyek az időközi választások ELŐTT arról szólnak, hogy nem szabad a Tiszának elindulnia, ezt a hülye is látja, mert ha veszít, akkor megtörik a lendülete – majd MIUTÁN az időközin nyer a tisztességes helyi ellenzék, címlapon adják hírül üstöllést, hogy a Fidesz már rég bucira van verve, semmi esélye, ezt a hülye is látja, és azonnal becsatornázzák a sikert Magyar Péter alá.”