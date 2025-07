A baloldal teljesen bezárkózott: inkább maradnak magányosak, mint hogy jobboldaliakkal ismerkedjenek

Az IDEA Intézet friss, országosan reprezentatív kutatása szerint a magyar társadalomban mély törésvonalakat húznak a politikai és világnézeti különbségek, amelyek a mindennapi társas kapcsolatokat is jelentősen befolyásolják – olvasható a hvg.hu-n. A megkérdezettek 88 százaléka érzékeli, hogy ezek a nézetkülönbségek olyan erősek, hogy

az ellentétes oldalon állók már barátkozni vagy ismerkedni sem hajlandóak egymással.

A fiatalabbak (30 év alattiak) és az idősebbek (60 felettiek) körében különösen magas azok aránya, akik e társadalmi széttöredezettséget megtapasztalták.

Érdekesség, hogy a kutatás alapján a jobboldali szavazók – különösen a Mi Hazánk és a Fidesz-KDNP támogatói – sokkal nyitottabbak a másként gondolkodókkal való személyes kapcsolatokra, mint az ellenzéki oldalon állók. A fideszesek és a Mi Hazánk szavazóinak körülbelül fele tartja elképzelhetőnek, hogy akár baráti, akár alkalmi intim kapcsolatot alakítson ki más világnézetű emberrel. Ugyanez az arány a Tisza Párt szavazói körében csak 29, a Demokratikus Koalíció támogatóinál pedig csupán 17 százalék.

A felmérésből az is kiderült, hogy az online térben kialakult véleménybuborékok az offline világra is átterjednek. Az emberek negyede mindenfajta kapcsolatot kizár más világnézetűekkel, és a politikai elkülönülés már nemcsak közéleti szinten, hanem a magánéletben is határozottan megjelenik. Mindez arra utal, hogy Magyarországon a politikai megosztottság egyre inkább meghatározza a társas kapcsolatok lehetőségeit is.