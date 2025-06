Újabb csata indul Brüsszel ellen – pert indít Magyarország!

Pert indít a magyar állam az Európai Unió Bíróságának (EUB) azon döntésével szemben, amely napi egymillió eurós büntetést szabott ki az országra – jelentette be Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 reggeli műsorában. Az ügy a hazánkra kirótt sarc mértéke miatt önmagában is nagy jelentőséggel bírna, csakhogy még ennél is többről szól. A kormány 2015 óta kiáll a szigorú migrációs politika mellett, ami nemcsak Magyarországra, de egész Európára jelentős hatással van. A bíróság ítéletén keresztül éppen ezt a szigorú bevándorláspolitikát igyekeznek elkaszálni.