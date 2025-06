„Orbán Viktor pünkösdi bejegyzésében tudatja velünk, hogy most is dolgozik. Értünk. »Munka van« – írja. Volna, az igaz. Én is fel tudnék sorolni pár tucat teendőt.

De kiderül, ő másra gondol. Franciaországba utazik, LePen rendezvényére, a Patrióták összejövetelére. „Hogy megmutassák Brüsszelnek” a nem tudom, mit. Ki-ki nem itthonról mutogatja, hanem összegyűlnek hozzá. Mert külön-külön a Holdról azért nem látszik.

A mutogatós bácsi ezúttal is sokféle kommentet kap.

Az egyik: »Mivel mentél, vonattal? Ott járnak?«

Hát akkor erről ennyit.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán