Orbán Viktor: Már több mint kétmillióan szavaztak a Voks 2025-ön, most indul a hajrá!

Ha az ember bajban van, és segítséget kap, akkor mégiscsak túlzás, hogy az ukránok beszélnek tiszteletlenségről.

Hatalmas siker a Voks 2025



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy bár a DK és a Tisza ukránbarát párt, de ez nem jogosítja fel Zelenszkijt, hogy így beszéljen. Az ukrán elnök barátai már rendeztek egy pártalapú szavazást Ukrajna uniós csatlakozásáról, és ők igennek voksoltak az ukrán uniós tagságra – tette hozzá. Most zajlik egy nemzeti alapú szavazás az ukrán tagságról, és már most több mint kétmillióan szavaztak a Voks 2025-ön, ez egy hatalmas siker – jelentette be Orbán Viktor.