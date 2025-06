Nagyon nyeregben érzi magát a Kutyapárt, ennyi befutó helyre számítanak a választáson

Nagy azt is elárulta, hogy a párt két társelnöke, Kovács Gergő és Döme Zsuzsanna nem lesz listavezető, adott esetben a parlamenti frakcióba sem fognak beülni 2026-ban. Ő maga ellenben ambicionálja a parlamenti munkát, és az sem kizárt, hogy ő vezeti majd a párt országos listáját. Van ilyesmire igény a pártban – fogalmazott a Népszavának a pártigazgató.

A lap beszámolója szerint az MKKP ütőképes parlamenti képviseletet akar létrehozni amely valamilyen része lesz egy várható ellenzéki többségnek.

A párt vezetői listájuk első tizenöt helyét tekintik befutónak, de a kampányban nem a Tisza Párt ellenében működnek majd.

Azokban a választókörzetekben, ahol fifty-fifty a Fidesz-Tisza meccs, elgondolkodnak rajta, hogy van-e értelme saját jelölttel nehezíteni Magyar Péter dolgát.

Ez azonban nem vonatkozik a 2022-es MSZP-s és DK-s ellenzéki győztesekre, mert a Kutyapárt „biztosan nem csatornázza be a” múltat.

Jelenleg egyedül Hadházy Ákos zuglói támogatásáról tárgyalnak a független képviselővel.

Ahogy a lap megtudta, Momentum-szerű visszalépés nem várható az MKKP-tól. A párt a következő egy évben erősíteni akarja a párt „cselekvőközpontúságát”. Több megmozdulást is terveznek, de nyitni akarnak a határon túli magyarok felé is: ennek keretében Erdélybe és más külhoni területekre is igyekeznek személyesen elmenni.

Nyitókép: Kovács Gergely és Döme Zsuzsa a Fővárosi Közgyűlésben

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert