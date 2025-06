Leleplezte a szakértő az oroszokat: döbbenetesen sok korszerű fegyvert gyártanak, ám ezeket egyre kevésbé vetik be az ukrajnai háborúban, inkább bespájzolják őket

Kaiser Ferenc elmondta: a NATO-tagországok védelmi kiadása 3,5+1,5 százalék lenne a jövőben. Ebből a három és fél százalék deklaráltan védelmi célú kiadás, de most ettől nagyon távol van a legtöbb NATO-tagország. Kivételt képeznek „az orosz veszély miatt nagyon sokat költő országok, mint a lengyelek, akik már tavaly is 4 százalékot költöttek, ennél is valamivel többet az észtek, lettek, litvánok”.

A plusz másfél százalék úgynevezett kettős felhasználású, ennek egy jelentős részét például a közlekedési infrastruktúra fejlesztésre kell fordítani, hogy a NATO képes legyen az erőforrásait a veszélyeztetett irányokba átcsoportosítani, azaz a 60-70 tonnás harckocsik számára is járhatóvá kell tenni az utakat. Ebbe a másfél százalékba különböző drónfejlesztéseket is bele lehetne számítani.

A NKE docense beszélt arról is, hogy van-e realitása Rutte kijelentésének, hogy Oroszország öt éven belül megtámadhatja a NATO valamelyik országát.

Kaiser szerint az orosz hadigazdaság egész jól elműködik. „Oroszország döbbenetes mennyiségben gyárt korszerű fegyvereket, és ezeket egyre kevésbé veti be az ukrajnai háborúban. Tehát megkezdődött a legkorszerűbb fegyverek bespájzolása” – mondta a szakértő és emlékeztetett, hogy az oroszok Ukrajnában még mindig inkább az 50-es, 60-as, 70-es évek korszerűsített technikáját vetik be.

A becslések szerint csúcson pörögnek az orosz gyárak, és emiatt több új haditechnika eszköznek kellene megjelennie a fronton.

„Nyilván nem biztos, hogy ezeket kizárólag a NATO ellen szánják, hiszen a közelmúltban szivárgott ki, hogy az FSZB, a korábbi KGB egyre komolyabb pánikban van a kínai tevékenységek miatt, tehát Kínától is félnek az oroszok” – emelte ki.

Kaiser Ferenc szerint ugyanakkor Oroszország képes lehet „túlgyártani” a NATO-t, különösen az európai NATO-országokat.

Amíg zajlik az ukrajnai háború, addig Oroszországnak nincs elég erőforrása ahhoz, hogy Európát megtámadja

– mondta Kaiser, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ha viszont az Egyesült Államok kiüresíti az európai biztonsági garanciáit, és Európa nem rendelkezik elrettentő képességgel, akkor Oroszország megtámadhatja akár a balti országokat, Lengyelországot vagy akár Finnországot is.

Fotó: NurPhoto via AFP