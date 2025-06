A Nézőpont megmérte, hányan ellenzik, hogy egy magyar tábornok dicsőítse Ukrajnát

2025. június 14. 07:42

Magyarország közvéleménye elutasító az ukrán uniós tagsággal kapcsolatban is, amit a jelenleg is zajló Voks2025 véleménynyilvánító-szavazás sikere is megerősít.

2025. június 14. 07:42

Tízből hatan elfogadhatatlannak tartják, hogy a Magyar Honvédség egykori vezérkari főnöke, Magyar Péter mai szövetségese Ukrajnát dicsőítette – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából, amely szerint a Fidesz szavazói egységesen utasítják el az ilyen kijelentéseket, addig a Tisza Párt hívei többségükben elfogadják az ukránbarát kijelentést.

A Nézőpont Intézet emlékeztet, a héten bemutatott közép-európai közvélemény-kutatása már rámutatott, az Ukrajnához legközelebb eső országok véleményklímája fordulóponthoz érkezett, ezen társadalmakban többségbe került az Ukrajna EU-tagságát ellenzők tábora. Még a korábban egyöntetűen Ukrajnát aktívan támogató Lengyelországban is többségben vannak már az ország uniós felvételéről negatívan gondolkodók. Nem véletlen, hogy a lengyel elnökválasztási kampányban már az ukrajnai háborúban a jövőben, a liberális kormány miatt meghalt lengyel katonák rémképe is megjelent.

Magyarország közvéleménye szintén elutasító az ukrán uniós tagsággal kapcsolatban, amit a jelenleg is zajló Voks2025 véleménynyilvánító-szavazás sikere is megerősít. A választók érdeklődését sok kérdés is kiváltotta Ukrajna EU-tagsága kapcsán, többek között az ukrán elnök által egy magyar lap hasábjain megfogalmazott zsarolás Magyarország irányába, vagy Ruszin-Szendi Romulusz botrányos mondata, amikor a Magyar Honvédség vezérkar főnöki minőségében Ukrajnát támogató kijelentéseket tett a „Sláva Ukrayíni!” (Dicsőség Ukrajnának!) ukrán nemzeti köszöntést használva.

A kutatás – amely június 10-11-én, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült, és a minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint – eredménye egyébként hasonló mintát mutat, mint ahogy a magyarok az ukrán EU-tagságról vélekednek.

A felnőtt népesség csaknem 60 százaléka szerint nem fogadható el a magyar honvédség vezérkari főnökétől, hogy Ukrajnát dicsőíti, miközben egyharmadnál is kevesebb azok aránya, akik nem ellenzik ezt (29 százalék). A párthovatartozás szerinti vélemények szintén megerősítik a korábbi tapasztalatokat. A Fidesz-tábor egységesen elutasító a kérdésben, mindössze 4 százalékuk tartja azt elfogadhatónak. A Tisza Párt szavazóinak viszont a többsége (56 százalék) szimpatizál Ukrajna dicsőítésével, míg csupán 28 százalékuk nem tud elfogadni a vezérkari főnöktől egy ilyen kijelentést. A Tisza hívei a párt korábbi akcióján szinte ezzel azonos arányban álltak ki az ukrán EU-tagság mellett, ugyanis akkor 58 százalékuk voksolt Ukrajna mellett – áll az intézet felmérésében, amely azt is tartalmazza, hogy az 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. Fotó: Facebook



