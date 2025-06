Kövér László: A Nyugat Ukrajna gyarmatosításával Közép-Európát is erre a sorsra juttatná

Nem tudunk egyenlőségjelet tenni Brüsszel és az Unió közzé

Valamivel később arra is kitért, hogy Brüsszel és az Európai Unió közzé nem szoktunk egyenlőségjelet. „Az Unió nem a brüsszeli intézmények együttállása, hanem a tagállamok, köztük Magyarország szövetsége. Ezért meg kell próbálni megreformálni Brüsszelt.

Ezt tiktokosan úgy fogalmazhatjuk meg: kilépés helyett megpróbáljuk elfoglalni Brüsszelt”.

Kövér László egy olyan forgatókönyvet is felvázolt, mely szerint az is előremutató lehetne az EU jövőjét illetően, ha „visszabomlana” oda, ahonnan indult. „Ismét egy gazdasági közösség lenne, egy közös piac, melyben azért vagyunk benne, hogy olyan szinergiákat hozzunk létre, amelyekből előnyeink származnak” – idézte fel a közösség kezdeteit.

Ez lehetne a V4-ek és szövetségeseik szerepe

Arra a kérdésre, hogy életképes lenne-e egy közép-európai unió, azt válaszolta, hogy igen, és ennek a V4-ek adhatnák a magját. Elárulta, hogy voltak erre vonatkozó stratégiák, és

ezt a kibővített szövetséget nem az EU ellenében akarták létrehozni, hanem azon belül, annak erősítéseként.

A terv az volt, hogy Lengyelország befolyása kiterjedne a három balti országra, valamint Romániára, akikkel ők más kapcsolatban állnak a történelmükből adódóan is. A nyugat-balkáni bővítés révén a kontinens délkeleti országai is csatlakoznának, de a partnerek között említette nyugati szomszédunkat, Ausztriát is.

Kövér László arról is szólt, hogy a konzervatív Karol Nawrocki megválasztásával Lengyelországban most fordulat várható. De a közelgő cseh választások kapcsán is optimista volt. Elmondta, hogy vélhetően Andrej Babis fog nyerni, de a kormányalakítás körül még akadnak kérdések.

„Ukrajna uniós csatlakozása egy tragédia lenne”

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása révén leszögezte, hogy az sem Magyarországnak, sem több más közép-európai országnak nem lenne érdeke. Rámutatott, hogy

a Nyugat azzal, hogyha Ukrajnát gyarmatosítaná, akkor Közép-Európát is erre a sorsra juttatná.

„Ukrajna uniós tagsága gazdasági értelemben egy katasztrófa lenne, tönkre tenné Közép-Európa gazdaságát.” Itt kiemelte az agrárium és a gazdák helyzetét, akiket még hátrányosabban érintene ez a bővítés.

Kövér László arra is kitért, hogy a jelenlegi uniós tervek arról szólnak átalakítanák a közösség a belső döntési mechanizmusát, melyben úgy gondolja, hogy Ukrajna csupán bábállam lenne: tulajdonképpen államként nem is létezne, a mindenkori vezetői pedig azt tennék, amit mondanak nekik.

A házelnök gondolatmenetét azzal zárta, hogy „minden háború addig tart, amíg az nagyobb üzlet, mint az újjáépítés. Jelenleg már utóbbi felé kezd a mérleg nyelve mutatni, elég csak megnézni a kiürülő fegyverraktárakat”.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád