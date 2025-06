Költségvetési csalás gyanúja miatt rabosították a Tisza Párt kulcsemberét

Rabosította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Zelcsényi Miklóst, a Tisza Párt programkoordinátorát – értesült a Híradó.hu. A politikust gyanúsítottként hallgatták ki jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás ügyében.

A vádemelés esetén Zelcsényi akár egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

A nyomozás még 2019-ben kezdődött, amikor feljelentés érkezett a hatóságokhoz. A vizsgálat azóta is folyik. A politikus korábban sportesemények szervezésében vett részt, nevéhez fűződik többek között az Ultrabalaton futóverseny is. A Tisza Párt környezetében csak 2023-ban jelent meg. A lap szerint Zelcsényi Miklós továbbra is kitart az ártatlansága mellett.

Nyitókép forrása: A Maratonman Versenysorozat YouTube-oldala

