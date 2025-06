Kicsengettek: mutatjuk, milyen lehetőségek várják a nyáron a gyerekeket!

Jó lehet most gyereknek lenni, hiszen országszerte jóval több és minőségibb tábor áll rendelkezésre a gyermekek számára, mint évtizedekkel ezelőtt. Nem változott a trend, idén is több mint 200 ezer gyermeket várnak a nyári táborokba, melyek már vakáció első napjától elérhetőek bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekeknek.

A gyermeket lehet nyárra beiratni:

állatkerti táborba,

kétnyelvű amerikai focis táborba,

csillagászati táborba,

főzőtáborba,

gokart táborba,

programozó táborba,

de még szörftáborba is.

Június 20-án hivatalosan is véget ért a tanítási időszak és diákok sokasága kezdheti meg a jól megérdemelt pihenését a nyári szünetben, amely most mint ahogy általában szokott lenni: szeptember 1-ig, hétfőig tart, amikor is újra becsengetnek.

Tóth Béla, a Táborfigyelő tulajdonosa lapunk azon kérdésére, miszerint változtak-e a szülői és diák igények a táborokkal kapcsolatban az idei évre, elmondta, hogy a gyerekek igényei a témák tekintetében alakulnak évről évre, és erre a táborszervezők reagálnak.

Az aktuális, táborozók körében népszerű trendeket igyekeznek beépíteni a tematikába a szervezők, hogy így a táborok programja még inkább megfeleljen a résztvevők elvárásainak, álmainak. Így alakulnak ki a legújabb témák, legyen ez quad, drón vagy épp a TikTok”

– jelentette ki.

A szakértő szerint rendkívül széles a kínálat az idei évben a nyári táborok tekintetében, a legnépszerűbb táborok toplistáját idén is a sporttáborok vezetik, őket követik az idegen nyelvi, technológiai-informatikai, katonai és készségfejlesztő táborok. Az igazán trendi újdonságok között pedig ott vannak az extrém és egyedi programok: a Táborfigyelőn keresztül elérhető például brókerek és tőzsdecápák tábora, robotikatábor, játékszoftver-fejlesztő- vagy a dróntábor, de dzsungelkörülmények között zajló katonai túlélőtábor, mesterségesintelligencia-tábor, TikTok-tábor, de quad- és e-rolleres kalandtábor is.

Emellett olyan izgalmas élményeket kínáló programok is foglalhatók, mint a „Sámánok dala” honfoglaló tábor vagy a varázslótábor”

– jegyezte meg Tóth Béla, aki szerint a különlegességek sorát gazdagítja a Juventus olasz labdarúgócsapat hazai nyári tábora is, amely kiemelkedően népszerű a sportkedvelő gyerekek körében.

Arra a kérdésre, jobbak-e a viszonyok, mint a tavalyi évben, a Táborfigyelő vezetője kiemelte, hogy a nyári táborok szabályozása nem változott, de ez nem is szükséges, minden hatályos elvárás megfelel a szakmai sztenderdeknek, a táboroztatók viszont folyamatosan fejlesztenek, mind a programokon, mind a táborhelyszín felszereltségén, minőségén,