Elszabadultak az indulatok az Európai Unió fővárosában: „Brüsszel lefeküdt Kijevnek” (VIDEÓ)

Hétfőn indulnak a miniszteri szintű tárgyalások az Európai Bizottság tervéről, ami arról szól, hogy 2027-ig az egész EU zárja el magát az orosz energiahordozóktól. A magyar kormányt Szijjártó Péter képviseli, aki korábban exkluzív interjút adott a Mandinernek az egyeztetések tétjéről és lehetséges következményeiről.

Amennyiben sikerülne Brüsszel terve és elvágni bennünket az orosz földgáztól és kőolajtól, annak biztosan súlyos rezsiár-emelkedés lenne az ára.

Kétszeres, háromszoros, négyszeres árat fizetnénk!

Arról nem is beszélve, hogy a közel-keleti háború miatt a teljes energiapiac a feje tetejére áll, így az orosz források levágása még súlyosabb következményekkel járna. „Hétfőn azt kezdeményezzük, hogy Brüsszel azonnal vegye le a napirendről az orosz források betiltását. Végre az európai emberekért dolgozzanak, ne ellenük!” – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter bejelentése

Elkezdődött a harc a rezsicsökkentés megvédéséért az Európai Unió energiaügyi tanácsának hétfőni luxembourgi ülésén. Az ülést követően Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett, melyben világossá tette, hogy

Brüsszel lefeküdt Kijevnek”

majd hozzátette, hogy egy „súlyosan demagóg vitán” van túl. A miniszter újra kifejtette, hogy Magyarország számára az energiaellátás nem ideológia kérdése, hanem fizikai szükségszerűség, ugyanis hazánk számára fontos, hogy akadálytalanul érkezzen az orosz energia.

Szijjártó kiemelte, hogy a kőolajszállítás esetében két vezeték közül az egyiket elzárnák a terv értelmében, ami a horvátok monopolhelyzetét erősítené, akik már most is ötszörös tranzitdíjat kérnek. A földgáz esetében hasonló a helyzet, hiszen az ukrán útvonal már lezárult, most a Török Áramlat kerülne veszélybe.

Ez nem csökkenti, hanem növeli a függőséget

– figyelmeztetett. A miniszter szerint Brüsszel képmutató módon beszél szolidaritásról, miközben senki nem emelte fel a szavát, amikor Ukrajna elzárta a magyar irányú gázvezetéket, vagy amikor Horvátország extrém mértékben emelte a díjakat.

A miniszter végül arra is rámutatott, hogy Magyarország jelenleg Ukrajna egyik fő energiaellátója, hiszen az ukrán villamosenergia-import 40–42 százaléka hazánkból érkezik.

Ha a magyar ellátás veszélybe kerül, az Ukrajnába irányuló export is kérdésessé válik

– figyelmeztetett. A miniszter kiemelte: hosszú küzdelemre készülnek, és a magyar kormány Orbán Viktorral közösen készen áll megvédeni Magyarország szuverenitását és energiabiztonságát.