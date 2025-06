„Két drappszínű kislány” – Aranyosi megint nem kímélte a romákat (VIDEÓ)

Nem lankadnak az indulatok Aranyosi Péter humorista körül. Ezúttal egy mintegy tíz évvel ezelőtti videójában szúrtunk ki egy olyan részt, ahol rasszista kijelentéseket tett a romákra. A dumaszínházas előadás során a humorista felidézett egy olyan esetet, mikor történelemtanárként a második világháborúról tartott órát nyolcadik osztályos tanulóknak. Mint fogalmazott „a legjobb helyen”, Miskolcon, az Avasi lakótelepen, ami véleménye szerint „innen nézve (Budapestről – szerk.) Mordor, a fekete kapun túl”.

Aranyosi a közönségnek azt is elárulta, hogy a második világháborút a Csillagok háborújánál is jobban szereti, nagyon bele tudja élni magát az események ismertetésébe. Ez történt akkor is, mikor a sztálingrádi csata történéseit ismertette, mikor elmondása szerint

az alatta ülő két „drapp kislány” közül az egyik csillogó szemmel felnézett rá,

és megkérdezte: „Há' tanárbácsinak van már barátnője?” Erre a humorista visszakérdezett, hogy „Julcsika, neked van már barátod?”, mire azt a választ kapta, hogy „oh, már két éve emberrel élek”.

Az idézett részlet az alábbi videó végén hangzik el:

„Dakoták, tetvesek”

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Aranyosi Péter nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Partizánnak adott interjújában arról beszélt Gulyás Márton műsorvezetőnek, hogy ‘82-ben volt amikor a Csillagok háborúját megnézte Miskolcon a Petőfi moziban, „ahol, ha az első három sorba ültél, akkor tetves lettél a film végére”. Gulyás megkérdezte, miért, amire Aranyosi úgy felelt:

Hát mert ott csak a dakoták ültek, és mindenki tetűs volt, hát ilyen egyszerű”.

Gulyás Márton erre nem reagált semmit, sőt a végén, élvezetesnek nevezte a beszélgetést.

A humoristát azóta már többen is kritikával illették e megnyilvánulása miatt. Dódity Gabriella, a Fidesz–KDNP kispesti frakcióvezetője az üggyel kapcsolatban pedig felszólította, hogy adja vissza a kerületi kitüntetését.

„Egy falu, egy cigány. Egy falu, egy cigány. Egy falu, egy cigány. Kispest díszpolgára Erdélyről, honfitársainkról. »Természetesen« az elfogadó liberálisokat sem ez, sem a cigányozás nem akasztja ki. Kedden 8 órakor nyit a kispesti hivatal, javaslom, adja le a kitüntetést a portán! Szégyenember” – írta a politikus.

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

