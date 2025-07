„Még most is iszonyatosan nehéz megtalálnom a szavakat a tegnapi, katartikus Pride-élmény után, de az egészen biztos, hogy az elmúlt tizenöt, liberális aktivizmussal telt évem talán legcsodálatosabb pillanata volt. Fantasztikus volt látni a rengeteg bátor embert, akik a hónapokon át tartó fenyegetések, a belebegtetett súlyos pénzbírságok, az utolsó pillanatig tartó bizonytalanságok ellenére soha nem látott számban vonultak az utcára, személyesen tartani fel a középső ujjukat Orbán Viktor arcába.

Külön boldogság számomra az, hogy mindez ráadásul az egyenlőség, a szabad szerelem apropóján történt, kiállva nem csupán a gyülekezés szabadsága, hanem az évek óta ütlegelt, meghurcolt, megbélyegzett LMBTQ-közösség mellett.

Az elmúlt tizenöt év legnagyobb kormányellenes tüntetése, szivárványos zászlók alatt.

Ennél szebbet elképzelni sem tudok. Csodálatos látni azt, ahogyan Orbán Viktor arcába robban az évek óta szított undorító gyűlölet, és pont az a közösség viszi be neki a legnagyobb ütést, amelyet minden erővel próbált kicsinálni, ellehetetleníteni, a négy fal közé kényszeríteni. Ennél szebb forgatókönyvet nem tudott volna írni a sors. Kedves fideszesek, fulladozzatok csak a gyűlöletetekben, keressétek bátran az izzadságszagú magyarázatokat. A Holdról is látszik, hogy mekkorát buktatok. Hogyan is mondta Menczel Tamás? Vége van, kicsi...”