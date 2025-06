Jönnek: már több mint 70 EP-képviselő jelentkezett be a budapesti Pride-ra

Több tucat európai parlamenti képviselő jelentette be, hogy júniusban Budapestre utazik, hogy részt vegyen a Pride-on – számolt be róla a The Guardian. Az Európai Parlament strasbourgi vitáján liberális, baloldali és zöld csoportok képviselői ígéretet tettek arra, hogy június 28-án ott lesznek Budapesten a felvonuláson, hogy szolidaritást vállaljanak a magyar szexuális kisebbségekkel.

Iratxe García Pérez, az Európai Parlament szocialista csoportjának spanyol vezetője a szerdai vitán így fogalmazott: „Látunk titeket, hallunk titeket, és június 28-án veletek fogunk menetelni Budapesten, egymás mellett, büszkén és hangosan.”

Tineke Strik holland zöldpárti képviselő, aki az Európai Parlament Magyarországot aktuálisan vizsgáló jelentéstevője, elmondta, hogy ő és 70 európai képviselő lesz jelen Budapesten. „Én és 70 kollégám megteszi azt, amit a Bizottság nem tesz meg. Eljövünk a Pride-ra. Megmutatjuk a magyaroknak, hogy nincsenek egyedül” – fogalmazott.

Amszterdam polgármestere, Femke Halsema és egy holland államtitkár szintén jelezte, hogy részt vesz az eseményen.

Az Európai Bizottság demokráciáért és igazságügyért felelős biztosa, Michael McGrath azonban nem reagált azokra a kérdésekre, amelyek a biztosok részvételét firtatták. Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte a biztosokat, ne provokálják Orbán Viktort, és ne vegyenek részt a felvonuláson. McGrath megerősítette, hogy a Bizottság vizsgálja a nyilvános Pride-felvonulásokat betiltó magyar törvényt. „Az Európai Bizottság kész minden eszközét bevetni annak biztosítására, hogy az uniós jogot mindenütt betartsák uniónkban” – mondta.

Gál Kinga, a Patrioták Európáért képviselőcsoport alelnöke szerint a vita semmi újat nem hozott, és tökéletesen illeszkedik azokba a politikai boszorkányüldözésekbe és hisztériába, amelyet évek óta tapasztalhatunk Magyarországgal kapcsolatban.

Magyarország mellett kiállt több jobboldali és patrióta képviselő is Franciaországból, Olaszországból, Spanyolországból és Németországból.

Christine Anderson, az Alternatíva Németországért (AfD) párt tagja így nyilatkozott: „Ahol önök botrányt látnak, én ott ésszerűséget, józan észt és tisztességet látok,” és azzal vádolta a Bizottságot, hogy „inkvizíciót” folytat Magyarország ellen.

Korábban szintén a The Guardian hasábjain buzdította az uniós politikusokat a Pride-on való részvételre Cseh Katalin korábbi momentumos EP-képviselő. A politikus szerint „a Budapest Pride már nem csak egy felvonulás. Ez egy frontvonal.” A liberális politikus kiemelte, hogy mindenképp el fog menni az idén nyáron megrendezésre kerülő Pride-ra. Ezzel kapcsolatban minden európai politikust arra buzdított, hogy csatlakozzanak hozzájuk.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert