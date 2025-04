A Guardian hasábjain buzdít ellenállásra Cseh Katalin: az összes európai vezetőt meghívta a Budapest Pride-ra

Cseh Katalin továbbra is kiáll a Pride mellett. Ennek kapcsán a momentumos politikus egy véleménycikket fogalmazott meg a The Guardian hasábjain.

A politikus szerint Orbán Viktor tisztogatásba kezdett, majd azt is kifejtette, hogy szerinte a Pride már nem csak egy felvonulás.

A Budapest Pride már nem csak egy felvonulás. Ez egy frontvonal.

A Pride betiltása példa nélküli lenne az Európai Unióban” – szögezte le Cseh Katalin, majd beszámolt a másik nagy félelméről: „ha a Pride-ot be lehet tiltani Budapesten, akkor be lehet tiltani Pozsonyban, Zágrábban és Rómában is. Ha az állampolgárság Magyarországon fegyverré válik, az mindenhol precedenssé válhat”.

A liberális politikus kiemelte, hogy mindenképp el fog menni az idén nyáron megrendezésre kerülő Pride-ra.

Ezzel kapcsolatban minden európai politikust arra buzdított, hogy csatlakozzanak hozzájuk. „Minden demokratikus európai vezetőhöz, aktivistához és szövetségeshez szólok: csatlakozzatok hozzánk” – írta.