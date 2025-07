Tisza, párt nélkül

Bár mindenki a bejelentést várta, végül elmaradt a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjeinek bemutatása a párt július 12-ei, nagykanizsai kongresszusán, amelyen Magyar Péterék elindították 2026-os kampányukat. Voltak ugyan kerekasztalbeszélgetések, New Deal-programhirdetés, és a pártvezér belengette egy nehezen értelmezhető „vagyonvisszaszerzési hivatal” létrehozását, mozgósító erejű összejövetelről a legnagyobb jóindulattal sem lehet beszélni. Újabb nagyágyúkat vagy neves szakértőket sem mutattak be, ahogy azt sem tudni, hogy a jövő évi győzelmet már most biztosra vevő Tiszában ki felelne az egyes szakterületekért. Magyar múlt héten kezdett kenutúráján azt ígérte, legkésőbb szeptemberben bemutatják az első miniszterjelöltjüket.